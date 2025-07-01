أهم اخبار التوك شو| احمد موسي يدافع عن الوزير .. وعمرو أديب يعلن نبأ هام لذوي ضحايا الإقليمي

نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة على مدار الساعة ومنها:

السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان بالفعل طلب إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، وفي أولى جلساتها طلبنا من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل، والأخيرة هي ما طلبه رئيس مجلس النواب اليوم.

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية، قائلا : «البنات دي حادث مأسوي، لكن المأساة دي طلعت أفضل ما فينا، ولعل هذا الأمر نور للي جاي بعديهم، نور يخلينا ناخد بالنا».

أحمد موسي: الجماعة حاولت فرض واقع دمـ.ـوي على المصريين قبل 30 يونيو

هنأ الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد واحدة من أهم محطات التاريخ الحديث، حين خرج ملايين المصريين دفاعاً عن وطنهم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

عاجل.. ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

هل سيتم طرد الملاك من الوحدات؟.. محلية النواب تحسم الجدل

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.

قبل ثورة 30 يونيو.. حسام الغمري: لم أكن أتخيل حجم المؤامرة من قبل تنظيم الاخوان الدولي

تحدث الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، عن ذكرياته إبان ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، قائلاً: “لم أكن يومًا عضوًا تنظيميًا في الجماعة، وكنت يوم 30 يونيو موجودًا في المنزل وقتها وكانت هناك وجهتا نظر. لم تكن لدي أي معلومات عن الجماعة أو تاريخها، خاصة أن الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو، على مدار 30 عامًا، كانت فترة تشكيل الوعي لجِيلي.”

أحمد موسى في ذكرى 30 يونيو: الشعب استعاد وطنه من جماعة لا تؤمن بالدولة

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حين خرج الملايين لاسترداد وطنهم من قبضة جماعة الإخوان الإرهابية.

أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل على مدار الساعة.. ومن الوزراء اللي يستحقوا التحية

هنأ الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد واحدة من أهم محطات التاريخ الحديث، حين خرج ملايين المصريين دفاعاً عن وطنهم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.