AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميا.. جوجل تطرح هاتفي Pixel 4a 5G وPixel 5.. اعرف مواصفاتهما والسعر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
هاتف Google Pixel
هاتف Google Pixel 5
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كشفت شركة جوجل Google، عن إصدارين جديدين من سلسلة Pixel الشهيرة، تحت عنوان Pixel 4a 5G و Pixel 5، واللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيكونا من بين أوائل الهواتف الخاص بالشركة التي تعمل بنظام Android 11.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لن يحصل هاتف Pixel 5، على إصدار بحجم جهاز XL هذا العام، ولكنه يقدم بعض المواصفات المتميزة بسعر اقتصادي.


مواصفات هاتف Google Pixel 5

يعمل هاتف Pixel 5، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم  من نوع  Snapdragon 765G، يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل ببطارية بقوة 4,080 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع  USB-C.

ويأتي هاتف Pixel ،5 بشاشة من نوع ،OLED بقياس 6 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثق أعل يسار الشاشة مخصصة للكاميا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.
Google launches the Pixel 5 and 4a 5G with Snapdragon 765G, 5G and ultrawide cameras

ويقدم هاتف Pixel 5، كاميرا خلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات، كما يقدم هاتف جوجل ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويمتاز هاتف Pixel 5، بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، ويتوفر هاتف جوجل الجديد اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري في الولايات المتحدة، مقابل سعر 699 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11,028 جنيها مصريا).
Pixel 5

مواصفات وسعر هاتف Google Pixel 4a 5G

يشترك هاتف Pixel 4a 5G، مع جهاز Pixel 5 في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ، ولكنه يفتقر إلى دعم ميزة مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي.

ويأتي هاتف Pixel 4a 5G، بشاة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة. 

ويحتوي هاتف Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G.
Google launches the Pixel 5 and 4a 5G with Snapdragon 765G, 5G and ultrawide cameras

ويحصل هاتف Pixel 4a 5G، على نفس دقة الكاميرا الخلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.

وسيوفر هاتف Pixel 4a 5G، في اليابان اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، مقابل سعر حوالي 499 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7873 جنيها مصريا)، ووفقا لجوجل سينطلق اهاتف في 8 دول أخرى في شهر نوفمبر القادم.
Google Pixel 4a 5G
Google Pixel 4a 5G
Google Pixel 4a 5G
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينوفو تتفوق على شاومي.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي بلاك شارك 3 برو وLegion Duel

أفضل هواتف قابلة للطي.. مقارنة بين Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G

منها هاتف Oppo K7 5G بـ 2000 جنيه.. أرخص هواتف أوبو في 2020

هذا الهاتف من ريلمي أول من يحصل على Android 11.. تعرف عليه

اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتف أوبو الخارق Find X2 Pro والمميز F17 Pro

أوبو تستعد لإطلاقها قريبا.. سعر ومواصفات Reno4 في مصر

ترشيحاتنا

يوسف البلايلي بعيدا عن حسابات الأهلى.. أحمد شوبير: هدف الترسانة ليس مسؤلية ابني

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

زوج يختطف طائرة هليكوبتر لتهريب زوجته من السجن.. ومفاجأة تفسد خطته

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

فى عيد ميلاد سعد الصغير.. قصة أزمته مع شمس واتهامه بالاعتداء عليها

السيسي يلتقي أمير دولة الكويت.. ويقدم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل