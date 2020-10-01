رسميا.. جوجل تطرح هاتفي Pixel 4a 5G وPixel 5.. اعرف مواصفاتهما والسعر

كشفت شركة جوجل Google ، عن إصدارين جديدين من سلسلة Pixel الشهيرة، تحت عنوان Pixel 4a 5G و Pixel 5، واللذان يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيكونا من بين أوائل الهواتف الخاص بالشركة التي تعمل بنظام Android 11





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لن يحصل هاتف Pixel 5 ، على إصدار بحجم جهاز XL هذا العام، ولكنه يقدم بعض المواصفات المتميزة بسعر اقتصادي.









مواصفات هاتف Google Pixel 5





يعمل هاتف Pixel 5، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل ببطارية بقوة 4,080 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع USB-C.





ويأتي هاتف Pixel ،5 بشاشة من نوع ،OLED بقياس 6 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثق أعل يسار الشاشة مخصصة للكاميا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





ويقدم هاتف Pixel 5، كاميرا خلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات، كما يقدم هاتف جوجل ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





ويمتاز هاتف Pixel 5، بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي، ويتوفر هاتف جوجل الجديد اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري في الولايات المتحدة، مقابل سعر 699 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11,028 جنيها مصريا).





مواصفات وسعر هاتف Google Pixel 4a 5G





يشترك هاتف Pixel 4a 5G، مع جهاز Pixel 5 في بعض المواصفات، مثل: حجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع الشاشة ، ولكنه يفتقر إلى دعم ميزة مقاومة الماء، والشحن اللاسلكي.





ويأتي هاتف Pixel 4a 5G، بشاة من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل داخل ثقب أعلى يسار الشاشة.





ويحتوي هاتف Pixel 4a 5G، على بطارية بسعة 3,885 مللي أمبير في الساعة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، مع اكرة خزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب معالج من نوع Snapdragon 765G.





ويحصل هاتف Pixel 4a 5G، على نفس دقة الكاميرا الخلفية مزدوجة، تأتيان بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للأخرى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 107 درجات.





وسيوفر هاتف Pixel 4a 5G، في اليابان اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، مقابل سعر حوالي 499 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7873 جنيها مصريا)، ووفقا لجوجل سينطلق اهاتف في 8 دول أخرى في شهر نوفمبر القادم.