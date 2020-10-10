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تكنولوجيا

لجميع هواتف أندرويد.. جوجل تطرح الإصدار المخفف من Gmail Go على متجر بلاي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:01 م
تطبيق Gmail Go
تطبيق Gmail Go
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة جوجل Google، في تقديم إصدارات Go من أشهر تطبيقاتها لتتوافق مع الأجهزة المنخفضة المواصفات التي تعمل بنظام التشغيل Android Go، حيث كان الهدف منها تقديم جميع خدماتها إلى الهواتف الذكية منخفضة التكلفة والتي تُباع في الأسواق النامية، لتوفير جزء كبير من مساحة الهاتف التي تحتلها تطبيقاتها وتوفير بيانات الهاتف المحمول.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أتاحت عملاقة التقنية الأمريكية جوجل، تطبيق Gmail Go، للمستخدمين العاديين على متجر جوجل بلاي، حيث تتوفر معظم تطبيقات منخفضة المواصفات على المنصة لكن باستثناء تطبيق البريد الألكتروني.


و يعني ذلك أن المستخدمين العاديين الذين لديهم أجهزة أكبر وأكثر قوة يمكنهم الاستفادة من جميع تطبيقات Go، ذات المساحة المنخفضة واستهلاك بيانات أقل في الحالات التي لا يحتاجون فيها إلى الوظائف الكاملة لتلك التطبيقات، ومن أجل ذلك إزالت جوجل القيود المصطنعة التي تسمح لمستخدمي هواتف أندرويد الكاملة بتزيل بعض التطبيقات.

ويعد Gmail Go، التطبيق الأحدث الذي ينضم لجميع المستخدمين على جوجل بلاي، حيث تتيح لك جوجل الآن تنزيل التطبيق وتشغيله على أي جهاز لوحي أو هاتف ذكي عالي أو منخفض المواصفات.

ويقدم تطبيق Gmail Go، منخفض المواصفات نفس الميزات الأساسية لتطبيق البريد الألكتروني الأساسي Gmail، ولكنه يحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائي أقل ويستخدم بيانات أقل للهاتف المحمول، مع واجهة مستخدم معاد تصميمها حيث تتخلى جوجل عن  شريط القائمة السفلي حيث نجد  Meet وChats وRooms في تطبيق جيميل.

ولكن مع اختلاف آخر وهو  في الشعار حيث يحمل شعار Red color Go أعلى شعار Gmail، وعلى غرار التطبيق الأساسي يتيح لك  Gmail Go تلقي إشعارات عند وصول البريد، وقراءة والرد على رسائل البريد من قسم Inbox.
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