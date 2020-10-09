أفضل 3 ميزات في تطبيق Gmail لا يعرفها أغلب المستخدمين



الخاص بالتطبيق إلا ان هناك عدد كبير من الميزات الموجودة فى تطبيق Gmail ، والتى لا يعرفها الكثير من المستخدمين ، حيث أن هذه الميزات تغير تجربة المستخدمين بدرجة كبيرة على الإطلاق. وبحسب موقع Clean Email فإنه رغم الإضافات التى قامت جوجل بإضافتها مؤخرا ورغم تغيير اللوجو





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1- جدولة الإيميلات





قد ترغب أحيانًا في الرد على رسالة بريد إلكتروني على الفور ، ولكن مع المزيد من الإيميلات ستجد نفسك مرهقا بشكل كبير ، وأتاح التطبيق لمستخدميه، ميزة جدولة الإرسال حيث يمكنك تحديد الوقت الذى تريد فيه رؤية الإيميل، وعند تغيير جدولته سيظهر لك الإيميل فى الوقت الذى وضعته.





2- ميزة الكتابة الذكية





الكتابة الذكية ميزة جديدة رائعة تمت إضافتها إلى Gmail العام الماضي ، ويمكنها توفير الكثير من الوقت حيث تتنبأ الميزة بما ستكتبه وتتيح لك إدراج كلمات متوقعة أو عبارات كاملة عن طريق الضغط على مفتاح Tab على جهاز الكمبيوتر أو عن طريق الضغط لمساحة في نهاية العبارة المتوقعة على هاتفك الذكى، ويمكنك تفعيلها من خلال الدخول على عام فى إعدادات Gmail ثم اضغط على خيار كتابة اقتراحات وبالتالى يتم تفعيلها . تعد ميزة





3- البحث عن الإيميلات بالتاريخ





معظم الناس لا يعرفون عن هذه الميزة حيث إذا كنت تتبادل الكثير من رسائل البريد الإلكتروني مع مستلم معين أو حول موضوع معين وتحتاج إلى العثور على بريد إلكتروني قديم دون الحاجة إلى البحث في مئات نتائج البحث، فقم بإضافة التاريخ وسيظهر لك الإيميل الذى وقع فى نفس التاريخ .