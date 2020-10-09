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تكنولوجيا

أفضل 3 ميزات في تطبيق Gmail لا يعرفها أغلب المستخدمين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:01 م
أفضل 3 ميزات فى تطبيق
أفضل 3 ميزات فى تطبيق Gmail لا يعرفها أغلب المستخدمين
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ندى على
أجرت شركة جوجل عددا من التغييرات على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ، أبرزها تغيير التصميم الخاص به أو اللوجو بشكل تام حيث جعلت تصميمه بشكل مشابهلتصميم الشركة نفسها، وإلغاء التصميم الأصلى ، كما قامت الشركة مؤخرا بإجراء عدد من الإضافات على التطبيق أبرزها الإضافات الأربعة ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية. 

وبحسب موقع Clean Email فإنه رغم الإضافات التى قامت جوجل بإضافتها مؤخرا ورغم تغيير اللوجو الخاص بالتطبيق إلا ان هناك عدد كبير من الميزات الموجودة فى تطبيق  Gmail  ، والتى لا يعرفها الكثير من المستخدمين ، حيث أن هذه الميزات تغير تجربة المستخدمين بدرجة كبيرة على الإطلاق. 


1- جدولة الإيميلات 

قد ترغب أحيانًا في الرد على رسالة بريد إلكتروني على الفور ، ولكن مع المزيد من الإيميلات ستجد نفسك مرهقا بشكل كبير ، وأتاح التطبيق لمستخدميه، ميزة جدولة الإرسال حيث يمكنك تحديد الوقت الذى تريد فيه رؤية الإيميل، وعند تغيير جدولته سيظهر لك الإيميل فى الوقت الذى وضعته. 

2- ميزة الكتابة الذكية 

تعد ميزة الكتابة الذكية ميزة جديدة رائعة تمت إضافتها إلى Gmail العام الماضي ، ويمكنها توفير الكثير من الوقت حيث تتنبأ الميزة بما ستكتبه وتتيح لك إدراج كلمات متوقعة أو عبارات كاملة عن طريق الضغط على مفتاح Tab على جهاز الكمبيوتر أو عن طريق الضغط لمساحة في نهاية العبارة المتوقعة على هاتفك الذكى، ويمكنك تفعيلها من خلال الدخول على عام فى إعدادات Gmail ثم اضغط على خيار كتابة اقتراحات وبالتالى يتم تفعيلها . 

3- البحث عن الإيميلات بالتاريخ 

معظم الناس لا يعرفون عن هذه الميزة حيث إذا كنت تتبادل الكثير من رسائل البريد الإلكتروني مع مستلم معين أو حول موضوع معين وتحتاج إلى العثور على بريد إلكتروني قديم دون الحاجة إلى البحث في مئات نتائج البحث، فقم بإضافة التاريخ وسيظهر لك الإيميل الذى وقع فى نفس التاريخ .
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