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تكنولوجيا

جوجل تكتشف أخطر هجوم إلكترونى على أجهزة الكمبيوتر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:01 م
جوجل تكتشف أخطر هجوم
جوجل تكتشف أخطر هجوم إلكترونى على أجهزة الكمبيوتر
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ندى على
قام فريق بحثى فى شركة جوجل  Google ، باكتشاف عدد كبير من الفيروسات الخطيرة  المصممة لتنزيل البرامج الضارة للتجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا، حيث اكتشف الفريق أن وراء هذه الهجمات هم مجموعة من الهاكرز الصينيين. 

بحسب مجلة  PCMag فإن الهجمات الإلكترونية على المستخدمين كانت من قبل مجموعة هاكرز صينية تسمى  APT 31 ، ويقومون بارفاق عدد كبير من الروابط الضارة على شكل برامج لمكافحة الفيروسات الشهيرة  McAfee من أجل خداع أهداف محددة لتنزيل البرامج الخبيثة. 


وأفاد الباحثون فى جوجل أن هذه الهجمات تعتبر الأقوى والأخطر كما أنها تستهدف حملة المرشح الرئاسى الأمريكى المحتما جو بايدن، من خلال ارسال رسائل بريد إلكترونى تحتوى على مثل هذه الروابط الخبيثة. 

واكتشف الفريق الأمنى فى جوجل أن الهجمات الإلكترونية التى تشنها مجموعة  APT 31 الصينية مصصمة لاستهداف أنظمة ويندوز لتدمير برامج الكمبيوتر الخاص ببعض المستخدمين الذين تحددهم المجموعة، بالإضافة إلى تطبيق Dropbox الذى يتم حفظ الملفات والواثق المهمة عليه. 

وكانت قد استهدفت مجموعة من الفيروسات الخطية المستخدمين فى العالم، تسمى بفيروسات الجوكر تعمل بطريقة مشابهة لمجموعة الهاكرز APT 31 الصينية، حيث تقوم بالتخفى في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقامت بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر. 
 
وبمجرد تنزيلها على الهاتف، تعمل البرامج الضارة على الفور على تسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك المدفوعة التي تعمل في الخلفية دون علمك، و تتم إضافة  هذه الرسوم على حسابك، ويمكن أن يتم إضافة رسوم أكثر بمرور الوقت. 
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