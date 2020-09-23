أفضل طرق لحماية حسابك من الاختراق على إنستجرام

يستخدم موقع Instagram انستجرام، أكثر من مليار شخص حول العالم، حيث يعتبر من أكثر المواقع التي يتم اختراق المستخدمين فيها ؛ بسبب المحتوى المنشور للمستخدمين ، والذى يحتوى على صورهم الخاصة ، والأماكن التى يترددون عليها، إلخ.





وذكر موقع Hacker Noon أفضل الطرق التى يجب على مستخدمى انستجرام اتباعها لتجنب اختراقهم على الموقع :





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استخدم كلمات سر قوية وتغييرها باستمرار





تحتوي كلمات المرور القوية على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل شهرين، واستخدام كلمات مختلفة لكل حساباتك ، بحيث يكون لدى المتسللين وقت أكثر وصعوبة في الوصول لمعلوماتك.





استخدم عوامل أمان ثنائية أو المصادقة الثنائية لكلمات سر حساباتك الشخصية





ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.





عدم استخدام GPS





تعد من أفضل الطرق التى يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية وتجنب مخاطر الاختراق ، وهي قطع الاتصال دائمًا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS عند عدم الحاجة لاستخدامه، وذلك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت ، حيث تعرض خدمة GPS مواقع المستخدمين وتحديدها بدقة مما يجعلهم مهددين بالخطر.





تحقق من نشاط تسجيل الدخول





يقدم انستجرام Instagram عددًا من الميزات الذكية التي تساعدك على تتبع النشاط السابق والحالي على حسابك، حيث يمكنك الانتباه إلى المخترقين من خلال مراقبة نشاط تسجيل الدخول.





قم دائما بتسجيل الخروج



