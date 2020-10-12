بعد إطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الغرف المنفصلة على Google Meet للتعلم عن بعد

فى إطار الخدمات الجديدة التي تطلقها شركة جوجل ، ومع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد بدأ الموجة الثانية، أطلقت الشركة خدمة breakout rooms وهى الغرف المنفصلة فى تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet والتى ستساعد الطلاب فى عملية التعلم عن بعد.





وبحسب موقع Yahoo News فإن خدمة الغرف المنفصلة ستسمح بتقسيم الطلاب بأعداد كبيرة أثناء تلقيهم الدروس خاصة الأطفال الصغار، وأيضا الفصول التى تحتوى على أعداد كبيرة من الطلاب.









ما هي خدمة breakout rooms وهى الغرف المنفصلة؟









وتقوم خدمة الغرف المنفصلة بالسماح للمعلمين بمراقبة ومناقشة مجموعة صغيرة من الطلاب والانتقال لأخرى عبر مؤتمرات الفيديو، والقيام بالتعامل مع الطلاب بشكل أفضل مما يسمح بجودة تعليم أفضل فى ظل التعلم عن بعد.





كيف تخدم الغرف المنفصلة عملية التعلم عن بعد؟









وتسمح خدمة breakout rooms أو الغرف المنفصلة للمشاركين فى مؤتمرات الفيديو بإنشاء ما يصل لـ 100 غرفة منفصلة فى المكالمة، وتوزيعها بشكل عشوائى، ومتساوى فى العدد، كما يمكن للمعلمين أو المحاضرين القيام بتوزيع الغرف يديويا إذا لزم الأمر.

وستتوفر خدمة الغرف المنفصلة لعملاء خدمة Enterprise for Education خلال أيام، كما ستبدأ جوجل فى إطلاقها بعد ذلك للمستخدمين فى كل أنحاء العالم.





متى ستصدر رسميا خدمة الغرف المنفصلة ؟









ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا، فى بداية العالم الحالى، قامت شركة جوجل بتحويل كل تطبيقات مكالمات الفيديو المدفوعة وتحويلها مجانا للمستخمين على هواتف أندرويد وكذلك iOS لتسهيل التواصل على المستخدمين فى ظل التباعد الاجتماعى، جراء الوباء.





أحدث الخدمات من جوجل لمكالمات الفيديو





كما أدرجت تطبيق Google Meet داخل تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail للتسهيل على الموظفين الذين يعملون من المنزل اجراء اجتماعات ومؤتمرات فيديو من خلال التطبيق.









ومؤخرا، أطلقت شركة جوجل واحدة من أهم الميزات لتطبيق الفيديو الخاص بها Google Duo على هواتف أندرويد، وهى ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة أثناء إجراء مكالمات الفيديو، حيث كانت قد أعلنت عنها فى شهر سبتمبر الماضى حيث طرحتها تجريبيا لعدد من الهواتف.





خدمات أخرى لمكالمات الفيديو









وبحسب موقع Engadget التقنى فإن ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة، هى ميزة تمكن المستخدمين من الدخول على التطبيقات وارسال الرسائل ومشاهدة الفيديوهات بدون اللجوء لغلق مكالمة الفيديو أو الدخول من جهاز آخر.





أطلقت شبكة فيسبوك Facebook منذ أسابيع، ميزة جديدة تعد من أهم الميزات التى أطلقتها، والموجودة فى أى تطبيق مراسلة وهى ميزة Watch Together ، والتى تمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم أثناء مراسلتهم فى تطبيق ماسنجر Messenger .









موقع The Verge فإن خاصية Watch Together تم إطلاقها على هواتف أندرويد وآيفون لكل المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الخاصية المستخدمين من مشاهدة فيديو واحد مع أكثر 50 شخص عن طريق تفعيل تطبيق Messenger Rooms.





كما أن ميزة Watch Together يمكن للمستخدمين تفعيلها فى تطبيق ماسنجر لـ 8 أشخاص فقط، حيث يستطيع الأصدقاء على جروب للدردشة فى تطبيق ماسنجر من مشاهدة الفيديوهات فى التطبيق مع بعضهم البعض ولكن لحد أقصى لـ 8 أشخاص.



