AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الغرف المنفصلة على Google Meet للتعلم عن بعد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
بعد إطلاقها.. كل
بعد إطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الغرف المنفصلة
Advertisements
ندى على
فى إطار الخدمات الجديدة التي تطلقها شركة جوجل، ومع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد بدأ الموجة الثانية، أطلقت الشركة خدمة breakout rooms وهى الغرف المنفصلة فى تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet والتى ستساعد الطلاب فى عملية التعلم عن بعد. 

وبحسب موقع Yahoo News فإن خدمة الغرف المنفصلة ستسمح بتقسيم الطلاب بأعداد كبيرة أثناء تلقيهم الدروس خاصة الأطفال الصغار، وأيضا الفصول التى تحتوى على أعداد كبيرة من الطلاب. 


ما هي خدمة breakout rooms وهى الغرف المنفصلة؟ 

Google Meet education roadmap lays out upcoming launches - 9to5Google

وتقوم خدمة الغرف المنفصلة بالسماح للمعلمين بمراقبة ومناقشة مجموعة صغيرة من الطلاب والانتقال لأخرى عبر مؤتمرات الفيديو، والقيام بالتعامل مع الطلاب بشكل أفضل مما يسمح بجودة تعليم أفضل فى ظل التعلم عن بعد. 

كيف تخدم الغرف المنفصلة عملية التعلم عن بعد؟ 

Google Meet rolls out 'Breakout Group' feature, to allow 100 breakout rooms at once | Technology News,The Indian Express

وتسمح خدمة  breakout rooms أو الغرف المنفصلة للمشاركين فى مؤتمرات الفيديو بإنشاء ما يصل لـ 100 غرفة منفصلة فى المكالمة، وتوزيعها بشكل عشوائى، ومتساوى فى العدد، كما يمكن للمعلمين أو المحاضرين القيام بتوزيع الغرف يديويا إذا لزم الأمر.          
وستتوفر خدمة الغرف المنفصلة لعملاء خدمة Enterprise for Education خلال أيام، كما ستبدأ جوجل فى إطلاقها بعد ذلك للمستخدمين فى كل أنحاء العالم.  

متى ستصدر رسميا خدمة الغرف المنفصلة ؟ 

Google Meet education roadmap lays out upcoming launches - 9to5Google

ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا، فى بداية العالم الحالى، قامت شركة جوجل بتحويل كل تطبيقات مكالمات الفيديو المدفوعة وتحويلها مجانا للمستخمين على هواتف أندرويد وكذلك  iOS لتسهيل التواصل على المستخدمين فى ظل التباعد الاجتماعى، جراء الوباء. 

أحدث الخدمات من جوجل لمكالمات الفيديو 

كما أدرجت تطبيق Google Meet داخل تطبيق رسائل البريد الإلكترونى  Gmail للتسهيل على الموظفين الذين يعملون من المنزل اجراء اجتماعات ومؤتمرات فيديو من خلال التطبيق. 

Google Duo - Free High-Quality Video Calling App

ومؤخرا، أطلقت شركة جوجل واحدة من أهم الميزات لتطبيق الفيديو الخاص بها Google Duo  على هواتف أندرويد، وهى ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة أثناء إجراء مكالمات الفيديو، حيث كانت قد أعلنت عنها فى شهر سبتمبر الماضى حيث طرحتها تجريبيا لعدد من الهواتف. 

خدمات أخرى لمكالمات الفيديو 

Google Duo takes on Zoom with fun Snapchat-like filters | Tom's Guide

وبحسب موقع Engadget التقنى فإن ميزة screen sharing أو مشاركة الشاشة، هى ميزة تمكن المستخدمين من الدخول على التطبيقات وارسال الرسائل ومشاهدة الفيديوهات بدون اللجوء لغلق مكالمة الفيديو أو الدخول من جهاز آخر. 

أطلقت شبكة فيسبوك Facebook منذ أسابيع، ميزة جديدة تعد من أهم الميزات التى أطلقتها، والموجودة فى أى تطبيق مراسلة وهى ميزة Watch Together ، والتى تمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم أثناء مراسلتهم فى تطبيق ماسنجر Messenger . 

فيس بوك تأتي بميزة Watch Together لمستخدمي تطبيق ماسنجر | عالم التقنية

موقع The Verge فإن خاصية Watch Together تم إطلاقها على هواتف أندرويد وآيفون لكل المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الخاصية المستخدمين من مشاهدة فيديو واحد مع أكثر 50 شخص عن طريق تفعيل تطبيق Messenger Rooms.

كما أن ميزة Watch Together يمكن للمستخدمين تفعيلها فى تطبيق ماسنجر لـ 8 أشخاص فقط، حيث يستطيع الأصدقاء على جروب للدردشة فى تطبيق ماسنجر من مشاهدة الفيديوهات فى التطبيق مع بعضهم البعض ولكن لحد أقصى لـ 8 أشخاص. 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد دمجه مع Gmail .. جوجل تتخلص تدريجيا من تطبيق Duo لصالح Google Meet

تطبيق Gmail أصبح أربعة × واحد.. جوجل تطلق تحديثا تاريخيا

بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

لا يعرفها الكثيرون.. أفضل 4 تطبيقات مشفرة لحمايتك أثناء مكالمات الفيديو

تنافس زووم.. فيسبوك تطلق تحديثا جديدا لـ Messenger Rooms

بخطوات بسيطة.. كيفية تحميل تطبيق Zoom على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.. فيديو

ترشيحاتنا

بإطلالة تايجر.. منة عرفة تبرز أنوثتها على السجادة الحمراء

3 لاعبين على أعتاب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق

علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم ببني سويف

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

أنيسة حسونة تعلن إصابتها بمرض السرطان للمرة الثالثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. زوج يطعن زوجته على سريرها بالمستشفى بعد ولادة طفلهما مباشرة

جلسوا على رقبته.. اعتداء الشرطة الألمانية على شاب عربي بوحشية.. فيديو

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا