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مرأة

إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ايمي  طلعت زكريا  بإطلالة كلاسيك مرتدية فستان مكشوف الأكتاف باللون الاسود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها البنى ووضع المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

كانت إيمي طلعت زكريا، علنت أنها تعتزم قريبا التحضير لتصوير فيلم روائي قصير يسرد قصة حياة والدها الراحل.

وقالت إيمي، ببرنامج "چوليو وروميت" على قناة النهار، إن شقيقها "عمر" هو الشخصية الأمثل لتجسيد شخصية والدها في هذا الفيلم.

وبسؤالها عما إذا كان هناك فيلم أو مسلسل عن طلعت زكريا، مَنْ يجسد شخصيته؟، فقالت: "بابا كان شايف إن محمد عبدالرحمن توتا واخد من شخصيته، وكان شايفه الأقرب منه في أسلوبه الكوميدي".

إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير
إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير
إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير
إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير
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