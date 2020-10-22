مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتفقد معاهد إدارة الخارجة التعليمية

تفقد الشيخ عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، معهد فتيات الخارجة بإدارة الخارجة التعليمية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعهد من ارتداء الطالبات وكافة العاملين الكمامات والحفاظ على التباعد داخل الفصول وحضور وغياب الطالبات ونظافة دورات المياة والطرقات وفناء المعهد ككل حفاظا على الطالبات وكافة العاملين بالمعهد.





ووجه بضرورة الالتزام من جانب الطالبات بارتداء الكمامات ووقوف الطالبات في مسافات متباعدة بينهن داخل الفصول وفناء المعهد.





وأطلع على دفتر الحضور والغياب للعاملين بالمعهد واطمأن على استقرار العملية التعليمية من ناحية توافر كافة التخصصات من العاملين بالمعهد واستلام الطالبات الكتب منذ بداية العام .





اقرأ أيضًا:

واطلع على دفتر الحضور والغياب للعاملين بالإدارة وخطط الموجهين والموجهين الأوائل وشدد فضيلته على متابعة تنفيذ هذه الخطط بكل دقة وكتابة تقرير وافي لكل معهد بالإيجابيات والسلبيات وموافاة المنطقة بهذه التقارير للإطلاع عليها شخصيا ولمتابعة أعمال هذه المعاهد بكل دقة .





وفي نهاية الزياره وجه وكيل الوزاره الشكر لكافة العاملين بالمعهد على التنظيم الجيد وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المعهد وأثنى على إلتزام الطالبات بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل الفصول من إرتداء الكمامات وغيرها من باقي الاجراءات.



