عهد السيسي.. مشروعات تنموية عملاقة على أرض الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إنه فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، تم توقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الشركات اليونانية؛ لزراعة 10 آلاف فدان، وإقامة منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 100 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لعملية التعاقد.





ووقعت المحافظة أيضًا مع البنك الأهلى المصرى وشركة «جنان» الإماراتية، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع استثمارى زراعى حيوانى مع تنفيذ منازل للجذب السكانى لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه.





وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجاري، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، لافتا إلى وجود زيادة فى الاعتمادات المخصصة للعام الجارى بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالى 2017-2018.









وأوضح أنه يجرى العمل حاليا فى مشروع إنتاج داجنى مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر فى الدورة الواحدة، وكذا تم الاتفاق مع «جهاز الخدمة الوطنية» على إنشاء مجمع حيوانى بطاقة 10 آلاف رأس، كما تم الاتفاق مع «جهاز الخدمة الوطنية» وشركة أمريكية لتنفيذ مشروع دواجن بطاقة 75 مليون طائر خلال 4 سنوات، على أن يخصص الإنتاج للتصدير، فضلا عن تخصيص 150 فدانا لإقامة مشروع لتربية النعام.





وأكد الزملوط أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في العديد من المجالات فبالنسبة لتطوير العشوائيات، فقد تم تطوير عدد من الأسواق بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذا تم تطوير الأماكن غير الآمنة بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 65 مليون جنيه، فيما عرض المحافظ صور المشاركات المجتمعية للمجتمع المدنى خلال الفترة المذكورة، حيث وصلت نسبة مساهماتهم إلى 188 مليون جنيه.





أما في مجال التخطيط، تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ودعمها بالأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما قامت وزارة التعاون الدولى بدعم المحافظة بـ 50 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ 9 قرى.