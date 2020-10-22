89 محضر مخالفة من بينها أدوية مغشوشة ولحوم فاسدة





شدد اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية من قبل مديرية التموين والصحة للتفتيش على الأسواق والمحلات والمخابز والمؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل الوزارة، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي و الأدوية المغشوشة و المهربة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في نفس السياق نفذت مديرية الصحة، حملات مكثفة خلال شهر سبتمبر الماضى، للمرور المفاجئ علي الصيدليات والمؤسسات الصحية لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 73 محضر مخالفة بالمرور علي 583 صيدليه عامه وخاصة ومخازن للأدوية للمؤسسات الصيدلية المخالفة منها:- عدم وجود مدير، وجود أدوية مهربة وادويه مغشوشة ومنتهيه الصلاحية.

كما تم المرور على132 مؤسسة صحية شملت مراكز طبية، الوحدات الصحية، المستشفيات العامه، أسفر عن ذلك تحرير 5 قرارات بالغلق الادارى، 37 مذكره بإلغاء الترخيص للمؤسسات التى أصدر لها قرار ترخيص، كما تم إصدار التراخيص 27 مؤسسة أخرى.

كما نفذت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى حملة تموينية متنوعة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة بمركز كفر الدوار، أسفر عنها تحرير 16محضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية كما تم ضبط 70كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه لضبط المخالفين بنطاق مركزي دمنهور و إتياي البارود.

أسفرت الحملة عن تحرير 14محضر يتضمن الاتي :- تحرير 12محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر تصرف في 16 شيكاره دقيق بلدى مدعم، تحرير محضر توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه والأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت، لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان مواعيد التشغيل.

كما تم ضبط كميه ارز ابيض باحد فروع شركات الجمله غير صالحه للاستهلاك الادمى لوجود سوس وحشرات بها وتم التحفظ على 3380 كجم وبعد العرض على النيابه قرر اعدامها وتم تنفيذ قرار النيابة.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرر 5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل تجاريه وسوبر ماركت شهير بمركز شبراخيت.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطري و مباحث التموين،حملات تموينيه مكبرة

بنطاق مراكز ايتاي البارود، إدكو، أبو المطامير، ومدينة النوبارية، لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد مخابز بلدية بمركز ومدينة ادكو لانتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط أصحاب محلات تجارية و سوبر ماركت لعرضهم سلع غذائيه ومنظفات منتهيه الصلاحية و عدم إعلان عن الأسعار.

كما تحرير محاضر ضد بعض المحلات التجاريه بمركز ومدينة ايتاي البارود لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية للبيع،وضبط 55 عبوة لحوم مجمدة وبسطرمه ولحوم مفرومه منتهى الصلاحيه، 12 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك الادمى.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط محل بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وغير مصرح له بالتعامل فى الأدوية البيطرية وتم التحفظ على 212‪ عبوة أدوية بيطرية وكذا ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك بالنوبارية وأبو المطامير.

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