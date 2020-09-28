بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتقديم خالص التهنئة لشعب البحيرة العظيم بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.





جاء ذلك خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، في قصر ثقافة دمنهور، والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى الانتصار على حملة فريزر الانجليزية 1807





أوضح محافظ البحيرة، أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 44.5 مليار جنية .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية يفوق ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية والذى يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





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