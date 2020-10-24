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فن

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
انتهي قبل ساعات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور فنى كبير من مصر والدول العربية، وقد حصلت صدى البلد على عدد من الصور التى لم تنشر من الإفتتاح.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.


الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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