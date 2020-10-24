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أخبار العالم

إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير شؤون الرئاسة البولندي بواجيه سبيهالسكي إصابة الرئيس آندريه دودا بفيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد حالات العدوى بالفيروس خلال الشهر الجاري.

وقال سبيهالسكي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم /السبت/ - إن دودا كان في حالة جيدة عندما تم تشخيص إصابته بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا شهدت أمس الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت البلاد - التي يصل تعداد سكانها إلى 38 مليون نسمة - 13 ألفا و632 إصابة بالفيروس.

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