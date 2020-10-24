جمال شعبان ينصح بتناول عصير البرتقال.. لهذا السبب

الأطباء الفنلنديين اكتشفوا أن شرب عصير البرتقال خاصةً في فترات الصباح‏، يحافظ على سلامة القلب ويقلل الضغط لأنه مصدر رائع لعنصري الكالسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تمنع تصلب الشرايين وتقي من نوبات الذبذبة الأذينية. قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إناكتشفوا





أثبتت الدراسة أن نصف كوب من عصير البرتقال يوميًا يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية لأنه غني بفيتامين "سي" الذي يعتبر أقوي مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا والأنسجة. وأضاف جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،





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