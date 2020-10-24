جمال شعبان ينصح بتناول عصير البرتقال.. لهذا السبب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الأطباء الفنلنديين اكتشفوا أن شرب عصير البرتقال خاصةً في فترات الصباح، يحافظ على سلامة القلب ويقلل الضغط لأنه مصدر رائع لعنصري الكالسيوم والبوتاسيوم، كما يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تمنع تصلب الشرايين وتقي من نوبات الذبذبة الأذينية.
وأضاف جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثبتت الدراسة أن نصف كوب من عصير البرتقال يوميًا يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية لأنه غني بفيتامين "سي" الذي يعتبر أقوي مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم والجزيئات الضارة المؤذية للخلايا والأنسجة.
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وأوضح أن عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين "سي" يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم أو إفراط الوزن والبدانة أكثر من النساء، لذلك عليهم بشرب البرتقال لأنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي بحوالي10 ملليمترات زئبق، كما أنه يزيد مستويات الكولسترول الجيد لأنه يحتوي على مركبات مضادة للبروتين الدهني وهو ما يساعد الجسم علي مقاومة الأمراض.