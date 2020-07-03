صحي ومفيد.. طريقة عمل عصير البرتقال والشمام⠀

مع حلول فصل الصيف يحرص الكثيرون على البحث عن أنواع جديدة ومفيدة للعصائر الطبيعية، وذلك لأن العصائر تحد من الشعور بالحر، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير البرتقال والشمام من مطبخ الشيف منال العالم.





مقادير عصير البرتقال والشمام⠀

3 حبة كبيرة برتقال ⠀

حبة شمام ⠀





للتقديم⠀

مكعبات من الثلج ⠀





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طريقة تحضير عصير البرتقال والشمام⠀

-قشري البرتقال وقطعيه الى فصوص⠀

-قشري الشمام وقطعيه الى قطع مناسبة⠀

-ضعي قطع الشمام في العصارة وشغليها لتحصلي على عصير الشمام، اتركيه جانبا.⠀

-ضعي قطع البرتقال في العصارة وشغليها لتحصلي على عصير البرتقال، اتركيه جانبا.⠀

-أحضري كاسات عصير مناسبة.⠀

-ضعي كمية من مكعبات الثلج في الكاسات⠀

-وزعي العصير في الكاسات ثم قدميها



