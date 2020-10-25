انشقاق العمود الفقري .. ما الأسباب وطرق الوقاية من ولادة طفل مصاب به؟

السنسنة المشقوقة هي عيب في الأنبوب العصبي، نوع من العيوب الخلقية في الدماغ أو العمود الفقري أو الحبل الشوكي.





وفقا لما نشره موقع هيلثي، يحدث ذلك إذا لم ينغلق العمود الفقري للجنين تمامًا خلال الشهر الأول من الحمل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب والحبل الشوكي. يمكن أن تتحقق اختبارات الفحص أثناء الحمل من وجود السنسنة المشقوقة. في بعض الأحيان يتم اكتشافه فقط بعد ولادة الطفل.





تختلف أعراض السنسنة المشقوقة من شخص لآخر. يتمتع معظم المصابين بالسنسنة المشقوقة بذكاء طبيعي. يحتاج بعض الأشخاص إلى أجهزة مساعدة مثل المشدات أو العكازات أو الكراسي المتحركة. قد يكون لديهم صعوبات في التعلم ، ومشاكل في البول والأمعاء ، أو استسقاء الرأس ، وهو تراكم السوائل في الدماغ.





السبب الدقيق للسنسنة المشقوقة غير معروف. يبدو أنه يعمل في العائلات. أخذ حمض الفوليك يمكن أن تقلل من خطر إنجاب طفل مع السنسنة المشقوقة. إنه موجود في معظم الفيتامينات المتعددة. يجب على النساء اللواتي يمكن أن يحملن تناوله يوميًا.