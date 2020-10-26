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رياضة

إنفانتينو يهنئ عمرو الجنايني بعيد ميلاده.. صورة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:13 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسري غازي
تلقى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من جياني انفانتينورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة عيد ميلاده.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في رسالته للجنايني: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأن يكون هذا اليوم مليئًا بالسعادة، ونأمل أن نواصل العمل معًا من أجل مستقبل هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعًا.

مضيفًا: " أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على جهودكم ومساهمتكم في تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها في مصر".

وأختتم: " أتمنى لك صحة جيدة، ولعائلتك وأصدقائك وأحبائك، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبًا. مع تمنياتي بالنجاح ".

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