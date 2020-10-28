كيف ستتعامل آثار القاهرة مع موجة كورونا الثانية؟.. العميد يجيب

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .

وأضاف "رجب" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي .

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وكان عميد اثار القاهرة قد أشار إلى وجود زيارات ميدانية بالاتفاق مع بعض الجهات مثل ( متحف قصر المنيل – متحف الفن الإسلامي )، بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي تساعد الطلاب التعرف على الأماكن الأثرية عن طريق الاون لاين وتطبيق ما يتم دراسته عمليًا ، موضحا أن هناك بعض التدريبات العملية متلازمة مع المقررات الدراسية.









وأكد على وجود تعاون مع وزارة الآثار المصرية من خلال المشاركة في الحفائر خصوصًا ان كلية الأثار لديها أربع بعثات حفر تتمركز في (سقارة – أرض النقابة بعين الشمس – تونا الجبل بالمنيا –ومناطق حفائر اسلامية بمنطقة البهنسا بالمنيا )، يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والموظفون بجانب زيارات الطلاب لها.