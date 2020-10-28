محافظ كفر الشيخ يوضح استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب.. صور

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، متابعة جاهزية المقار الانتخابية؛ استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس النواب، وتوفير كافة الإمكانات للتسهيل على المواطن أداء صوته الانتخابي.





جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده، اليوم الأربعاء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة عمليات متابعة أعمال انتخابات مجلس النواب، والعميد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وعدد من قيادات المحافظة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف مدراء المديريات وخاصة التعليم والشباب والرياضة والزراعة، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن بمراجعة المرافق باللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة، مع اختيار الطوابق الأرضية لمقر اللجان، تسهيلًا على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي، كذا تسهيل انتظار الناخبين، مؤكدًا على التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، وتوفير مولدات احتياطية وكشافات باللجان.





وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، مع توفير 3 مولدات كهربية بكل مجلس مدينة احتياطي لأي طارئ، إضافة للمولدات بكل اللجان الانتخابية، وعددها 585 مقرًا انتخابي فرعي، والتأكيد على جاهزية سرادقات كبيرة.





وأكد محافظ كفر الشيخ على توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشؤون الصحية، ووضع التسهيلات اللازمة لانتقالات القضاة إلى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف عدد من العاملين بالوحدات المحلية، ليقوموا بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.





وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة العمليات، بمتابعة تفقد رؤساء المدن والمديريات لمقار الانتخابات، ورفع تقرير يومي بحالة اللجان، وما تم بها من أعمال، وشدد على تواجد 11 من العاملين بمجالس المدن والوحدات القروية بمقار اللجان لمتابعة توافر كل الإمكانيات.





ووجه رئيس غرفة العمليات، رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، بالتأكد من صلاحية كافة المرافق، ووجود تليفون أرضي بكل لجنة سواء تابعة للتربية والتعليم والشباب والرياضة أو المعاهد الأزهرية، مؤكدًا على المتابعة اليومية للجان الانتخابية.