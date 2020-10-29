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تكنولوجيا

ريلمي تطلق نسخة جديدة من أرخص هواتفها ببطارية ضخمة وخمس كاميرات.. إليك السعر والمواصفات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
هاتف Realme C15
هاتف Realme C15
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة ريلمي Realme، النقاب عن هاتف Realme C15 في إندونيسيا في شهر يوليو الماضي، ويأتي ضمن الفئة المنخضة مع بطارية كبيرة بسعة 6.000 مللى أمبير ومعلج من إنتاج شركة ميدياتيك نوع Helio G35.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت ريلمي اليوم عن إصدار خاص من هاتف C15 مع معالج من إنتاج شركة كوالكوم، من نوع Snapdragon 460، أطلقت عليه اسم Realme C15 Qualcomm Edition.





مواصفات هاتف ريملي Realme C15 Qualcomm Edition
يتشارك الهاتف الجديد في جميع المواصفات مع الإصدار السابق Realme C15، ولكن التغيير الوحيد هو نوع المعالج.


ويحتفظ هاتف Realme C15 Qualcomm Edition، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 6.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، يتم شحنه عبر منفذ Micro-USB.


ولعشاق التصوير، فإن هاتف Realme C15 Qualcomm Edition، يأتي بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة f/2.2، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة f/2.25، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة f/ 2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة لـ كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.


وإلى جانب معالج كوالكوم، يعمل هاتف ريلمي الجديد بواجهة المستخدم Realme UI، المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ويتميز بـ ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف.


ويتوفر هاتف Realme C15 Qualcomm Edition في الهند بسعر يعادل 135 دولارا لخيار 3 + 32 جيجابايت (أي مايعادل 2,119 جنيه مصري)، وبسعر يعادل 148 دولارا لخيار 4 + 64 جيجابايت (أي ما يعادل 2323 جنيها مصريا).
ريلمي تطلق نسخة جديدة من أرخص هواتفها ببطارية ضخمة وخمس كاميرات.. إليك السعر والمواصفات
ريلمي تطلق نسخة جديدة من أرخص هواتفها ببطارية ضخمة وخمس كاميرات.. إليك السعر والمواصفات

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