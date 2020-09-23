رسميا.. ريلمي تطلق وحش الطاقة Realme C15 في مصر.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة ريلمي realme ، عن أحدث هواتفها الذكية في الأسواق المصرية تحت عنوان Realme C15، المسمى بوحش الطاقة ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة بسعر 2590 جنيها مصريا.





ويقدم وحش الطاقة Realme C15 ، شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبدقة +HD ، مع نوتش صغير فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وطبقة حماية للشاشة من نوع زجاج Corning Gorilla.









ويتميز وحش الطاقة Realme C15 بأربع كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة ب f/2.2 ، والثانية كاميرا بعدسة من زاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل ، وفتحة عدسة ب f/2.25 ، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 ، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 .





ويحتوى وحش الطاقة Realme C15 على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، من خلال منفذ شحن microUSB، و ونظام تشغيل Android 10 .





ويعمل وحش الطاقة Realme C15 بمعالج من نوع Helio G35 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ب 64 أو 128 جيجابايت ، بالإضافة إلى قارئ للبصمة، و يدعم Wi-Fi 802 ، و GPS ، و فتحة سماعة ب 3.5 مللميتر.