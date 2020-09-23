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تكنولوجيا

رسميا.. ريلمي تطلق وحش الطاقة Realme C15 في مصر.. سعر ومواصفات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 م
وحش الطاقة Realme
وحش الطاقة Realme C15
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة ريلمي realme، عن أحدث هواتفها الذكية في الأسواق المصرية تحت عنوان Realme C15، المسمى بوحش الطاقة ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة بسعر 2590 جنيها مصريا.

ويقدم وحش الطاقة Realme C15، شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبدقة +HD ، مع نوتش صغير فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وطبقة حماية للشاشة من نوع زجاج Corning Gorilla.


ويتميز وحش الطاقة Realme C15 بأربع كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة ب f/2.2 ، والثانية كاميرا بعدسة من زاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل ، وفتحة عدسة ب f/2.25 ، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 ، والرابعة بدقة  2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 . 
Realme C15 Price, Specs Out: India Launch In August? All Details Here

ويحتوى وحش الطاقة Realme C15 على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، من خلال منفذ شحن  microUSB، و ونظام تشغيل Android 10 .  

ويعمل وحش الطاقة Realme C15 بمعالج من نوع Helio G35  ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ب 64 أو 128 جيجابايت ، بالإضافة إلى قارئ للبصمة، و يدعم Wi-Fi 802 ، و GPS ، و فتحة سماعة ب 3.5 مللميتر. 
Realme C15 is a 6000mAh Smartphone with a Price of Under 10K
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