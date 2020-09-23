رسميا.. ريلمي تطلق وحش الطاقة Realme C15 في مصر.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة ريلمي realme، عن أحدث هواتفها الذكية في الأسواق المصرية تحت عنوان Realme C15، المسمى بوحش الطاقة ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة بسعر 2590 جنيها مصريا.
ويقدم وحش الطاقة Realme C15، شاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، وبدقة +HD ، مع نوتش صغير فى أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، وطبقة حماية للشاشة من نوع زجاج Corning Gorilla.
ويتميز وحش الطاقة Realme C15 بأربع كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة ب f/2.2 ، والثانية كاميرا بعدسة من زاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل ، وفتحة عدسة ب f/2.25 ، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 ، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة ب f/2.4 .
ويحتوى وحش الطاقة Realme C15 على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، من خلال منفذ شحن microUSB، و ونظام تشغيل Android 10 .
ويعمل وحش الطاقة Realme C15 بمعالج من نوع Helio G35 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ب 64 أو 128 جيجابايت ، بالإضافة إلى قارئ للبصمة، و يدعم Wi-Fi 802 ، و GPS ، و فتحة سماعة ب 3.5 مللميتر.