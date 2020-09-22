ريلمي تطلق Realme C17 تعرف على السعر والمواصفات..صور

كشفت علامة ريلمي الصينية اليوم رسميًا عن هاتف Realme C17 في مناطف آسيا والمحيط الهادي، والذى كان من المقرر له أن يتم إطلاقه عقب شقيقه C15، الذى ظهر للنور فى يوليو الماضي.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا، يأتي C17 بشاشة LCD مقاس ٦.٥ بوصة، ومعدل تحديث سريع ٩٠ هيرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب فى أعلى يسار الشاشة، لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي. Realme C17





كما يحتوى Realme C17 من نوع Snapdragon 460 بقوة 1.8 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة ٦ جيجابايت، وسعة تخزين داخلية سعة ١٢٨ جيجابايت. على معالج





ولمجبي التصوير، يأتي Realme C17 بكاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L، الرئيسية بدقة ١٣ ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة ٨ ميجابكسل، وكاميرا مكبرة ماكرو بدقة ٢ ميجابكسل، والأخيرة أيضًا بدقة ٢ ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة ٨ ميجابكسل.





ويتوافر الجهاز مع بطارية كبيرة بقوة ٥٠٠٠ مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة ١٨ واط، فيما يمكنك الحصول عليه فى لوني الأخضر والأزرق، بسعر ١٩٠ دولارًا بما يعادل حوالي ٣٠٠٠ جنيه مصري.





ومن المنتظر أن يتم إطلاق الهاتف فى كل أسواق الدول المختلفة حول العالم فى ٢٤ سبتمبر الجاري.