قبل إطلاقه.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف ريلمي Realme C17

قدمت شركة ريلمي هاتف Realme C15 ، في شهر يوليو الماضي، وكشفت النقاب عن هاتف C12 الشهر الماضي، والآن تستعد الشركة لتوسيع سلسلة C الخاصة بها مع إطلاق Realme C17 في أواخر شهر سبتمبر الحالي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف Realme C17، في 21 سبتمبر الجاري، إلى جانب الإعلان عن سلسلة Narzo 20.









ونشر فرع شركة "ريلمي" في بنجلاديش، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ملصقا إعلانيا يوضح تاريخ الإطلاق، وقال فيه إنه سيتم بث الحدث على موقع يوتيوب وفسيبوك بدءًا من الظهر بالتوقيت المحلي (6 صباحا بالتوقيت العالمي).









وأكدت "ريلمي"، أن هاتف C17 مُصمم بمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتزا في الثانية، وبحسب التسريبات الأخيرة ستأتي الشاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة HD +.





وإلى جانب ذلك، تكشف إحدى الصور التي شركتها ريلمي على فيسبوك عن التصميم الخلفي لهاتف C17 ، وتؤكد أنه سيأتيبإعداد كاميرا رباعية مع ماسح بصمات الأصابع مثبت في الخلف.





وحسبما ورد في التسريبات الساقة، سيعملهاتف C17 ، بمعالج من نوع Snapdragon 460، مقرنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، ويحتوي عى بطارة كبيرة بقوة 5000 ملى أمبير تدعم الشحن بقدرة 18 واط.





ولعشاق التصوير، سيأتي هاتف Realme C17، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدققة 13 ميجابيكسل، وأخرى فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، والأخرتان بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهم، مع كاميرا أمامية بدقة 8ميجابيكسل.