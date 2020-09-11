ريلمي تبيع 180 ألف نسخة من Realme 7 فى 24 ساعة فقط





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، نفذ المخذون بالكامل لدى شركة ريلمي فى الهند، على أنم يتم إعادة توفير نسخ أخري من Realme 7 و طرحها بالأسواق للمرة الثانية فى 17 سبتمبر الجاري.





جدير بالذكر أن Realme 7 يأتى بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وهو أول إصدار لشركة ريلمي يعمل بمعالج من نوع Helio G95.





ويحتوي هاتف Realme 7، على بطارية كبيرة بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، لشحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 65 دقيقة.





وبالنسبة للكاميرا، يضم هاتف Realme 7، كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX682، العدسة الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، والعدسة الرابعة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع الكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





وينطلق هاتف Realme 7، بنظام تشغيل Android 10 وواجهة Realme UI، بينما يأتي بقارئ بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، ويمتلك ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





ويمتاز هاتف Realme 7، بتصميم مقاوم لقطرات الماء، ويتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 205 دولار أمريكي، ما يعادل 3200 جنيه مصري، بلونين فقط هما الأبيض والأزرق.

نجحت علامة ريلمي الصينية الواعدة فى بيع 180 ألف نسخة من هاتفها الذكي الجديد Realme 7 فور طرحه للبيع بألسواق لأول مرة فى الهند، ليحقق هذا الرقم الكبير فى 24 ساعة فقط.