ريلمي تعلن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Realme 7i .. مواصفات

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن موعد الإطلاق الرسمى لهاتف Realme 7i ، حيث سيتم إصداره يوم 17 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بعد إطلاق هاتفى Realme 7 و Realme 7 Pro رسميا، الأسبوع الماضى.









وبحسب موقع GSMArena فإن بعض الصور المسربة لهاتف Realme 7i القادم كشفت عن بعض مواصفاته، حيث سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD و بجودة HD+ ومعدل تحديث للشاشة 90 هيرتز، مع مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف.

















وسيحتوى هاتف Realme 7i على 4 كاميرات خلفية الرئيسية دقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرات بجودة 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل، أما بطارية الهاتف فستكون بدقة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.





وسيعمل هاتف Realme 7i بمعالج من نوع Snapdragon 662 chip ، مع مساحة داخلية سعة 128 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن تعقد ريلمى حدث إطلاق هاتفها Realme 7i عن طريق البث المباشر على موقع يوتيوب.





وجاء هاتف Realme 7 Pro شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وكاميرا رباعية خلفية العدسة الرئيسية دقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة.



