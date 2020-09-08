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تكنولوجيا

ريلمي تعلن موعد الإطلاق الرسمي لهاتف Realme 7i .. مواصفات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
ريلمى تعلن موعد الإطلاق
ريلمى تعلن موعد الإطلاق الرسمى لهاتف Realme 7i
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ندى على
أعلنت شركة ريلمي الصينية عن موعد الإطلاق الرسمى لهاتف  Realme 7i ، حيث سيتم إصداره يوم 17 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بعد إطلاق هاتفى  Realme 7 و Realme 7 Pro رسميا، الأسبوع الماضى. 


وبحسب موقع GSMArena فإن بعض الصور المسربة لهاتف Realme 7i القادم كشفت عن بعض مواصفاته، حيث سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD و بجودة HD+ ومعدل تحديث للشاشة 90 هيرتز، مع مستشعر للبصمة مثبت على ظهر الهاتف. 




وسيحتوى هاتف  Realme 7i على 4 كاميرات خلفية الرئيسية دقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرات بجودة 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل،  أما بطارية الهاتف فستكون بدقة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.
 

وسيعمل هاتف  Realme 7i بمعالج من نوع Snapdragon 662 chip ، مع مساحة داخلية سعة 128 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا بايت رام، ومن المقرر أن تعقد ريلمى حدث إطلاق هاتفها Realme 7i عن طريق البث المباشر على موقع يوتيوب.
 

وجاء هاتف Realme 7 Pro شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وكاميرا رباعية خلفية العدسة الرئيسية دقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة. 

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