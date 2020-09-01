ريلمي تعلن وصولها إلى 45 مليون مستخدم لهواتفها الذكية في العالم



أعلنت شركة ريلمى الصينية Realme على حسابها الرسمى على موقع Weibo الصيني، وصولها إلى 45 مليون مستخدم لهواتفها الذكية في العالم، حيث جاء الإعلان قبل يوم واحد من الكشف عن هاتفى Realme X7 و Realme X7 Pro.











وبحسب موقع GSMArena فإن ريلمى تطمح فى الوصول إلى 50 مليون مستخدم في العالم قبل نهاية 2020، خاصة بعد إطلاق هاتفى Realme X7 و Realme X7 Pro اللذين يتمتعان بإمكانات كبيرة.























وحققت ريلمى ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى نمو يقدر بـ 11% في الربع الثانى فقط من العام الحالى 2020.









كما أصبحت شركة "ريلمى" أسرع الشركات نموا في العالم، لـ 4 أرباع سنوية متتالية، وهو الأمر الذى لم تحققه أى شركة في سوق الهواتف الذكية منذ تفشى فيروس كورونا.









ومؤخرا، نجحت ريلمي فى بيع 60 ألف نسخة من هاتف Realme C12 عقب طرحه أمس بالهند، حيث نفدت الدفعة الأول من الهواتف فى السوق الهندي، الأمر الذى يكشف عن نجاح فعالية طرحه.



