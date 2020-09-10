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تكنولوجيا

هذا الهاتف من ريلمي أول من يحصل على Android 11.. تعرف عليه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:02 م
هاتف Realme X50 Pro
هاتف Realme X50 Pro 5G
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة جوجل Google، نظام التشغي الأحدث التابع لها أندرويد 11، وبدأت بشكل رسمي في طرح نظامها التشغيلي إلى مالكي هواتف بيكسل Pixel، والآن بدأت الشركات الأخرى تحذو حذوها ومن أوائل الشركات التي بدأت في طرح أندرويد 11 لهواتفها الذكية هي شركة ريلمي.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة ريلمي نظام التشغيل أندرويد 11، لهاتفها الذكي الرائد Realme X50 Pro، والذ يوفر  تحسينات للمراسلة والإشعارات والأذونات وتبديل أسرع بين أجهزة الوسائط في نفس الشبكة.



ويأتي Realme X50 Pro 5G بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة HDR 10+، بالإضافة إلى طبقة حماية من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسارها يحتوى على الكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف Realme X50 Pro 5G بمعالج قوي من نوع  Snapdragon 865 5G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.

ومن ناحية التصوير يقدم Realme X50 Pro 5G كاميرا أساسية رباعية بقدرة 64 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 32  و 8 ميجابكسل.
Realme X50 Pro is already getting Android 11 preview

ويحتوي هاتف Realme X50 Pro 5G ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، من خلال منفذ شحن من نوع usb-c، والمفاجأة أن الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، أما قارئ البصمة فهو أسفل الشاشة نفسها.

ويتوفر هاتف Realme X50 Pro 5G فى لونين هما الأحمر والأخضر، مقابل الأسعار التالية :

1- نسخة 6 جيجابايت رام \ 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 549 دولارا، ما يعادل 8650 جنيهًا مصريًا.
2- نسخة 8 جيجابايت رام\ 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 599 دولارا، ما يعادل 9500 جنيه مصري.
3- نسخة 128 جيجابايت رام\ 256 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 619 دولارا، ما يعادل 9800 جنيه مصري.
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