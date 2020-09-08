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تكنولوجيا

المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i قبل إطلاقه رسميًا..صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
المواصفات الكاملة
المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i
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قسم التكنولوجيا
بعدما أطلقت علامة ريلمي الصينية الواعدة الأسبوع الماضي هاتفيها Realme7 و 7 pro بشكل رسمي، بدأت تسريبات عن هاتف جديد يستعد للظهور فى الشهر الجاري، سيحمل إسم Realme7i، حسبما أعلنت الشركة فى إندونيسيا.

و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتم طرح هاتف Realme7i يوم 17 سبتمبر المقبل رسميًا بإندونيسيا أولًا، حيث سيتم كشف النقاب أيضًا عن هاتف أخر وهو Realme7، و أظهرت الصور المسربة الملامح الأولية لتصميم الهاتف الجديد.

ومن ناحية المواصفات، جاء Realme7i بشاشة يبلغ حجمها 6.5 بوصة من نوع LCD وبتقنية عرض HD، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز في الثانية الواحدة، بالأضافة إلى وجود نوتش على شكل ثقب  فى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة لمكالمات الفيديو صور السيلفي.

وسيمتلك Realme7i معالجًا من نوع Qualcomm snapdragon 662، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ومن ناحية الكاميرات، أفادت تسريبات صور الهاتف أن Realme7i سيمتلك كاميرا أساسية رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، مع قارئ لبصمة الإصبع في الجزء الخلفي من الهاتف، أما باقي أزرار التحم ستكون على الجانب الأيمن للهاتف. 

كما سيحتوي Realme7i  على بطارية سعة 5000 مللي أمبير،لشحن اللاسلكي السريع بقوة 18 واط، و سيتم إطلاق الهاتف فى حدث اونلاين عبر العديد من منصات التواصل الإجتماعى الشهيرة.

المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i قبل إطلاقه رسميًا..صور
المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i قبل إطلاقه رسميًا..صور
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