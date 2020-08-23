قبل إطلاقها بأيام.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة ريلمي Realme X7.. صور

شاركت شركة ريلمي ، منشور عبر موقع ويبو Weibo، يستعرض هاتف هاتفها القادم Realme X7 ، والذي سيأتي ضمن سلسلة تحمل وتضم هاتفين هما X7، و X7 Pro، ومن المقرر الإعلان عنها في أوائل شهر سبتبر القادم.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستحتوي تشكيلة هواتف ريلمي القادمة Realme X7، على شاشة من نوع AMOLED ،وبمعدل تحديث 120 هرتز، ليكون الجهاز الأول من الشركة مع شاشة من هذا النوع وبهذا المعدل، منذ إطلاق هواتفها الذكية مسبقا مع معدل تحديث 120 هرتز وشاشة من نوع LCD.









وقد كشفت الشركة الصينية، اليوم عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالشاشة، وتتميز شاشة سلسلة X7، بشاشة عرض مثقوبة، ومعدل سطوع عال قدره 1,200 شمعة مع 4,096 مستوى لتعديل السطوع الذكي. وهذا يجعلها الشاشة الأكثر سطوعا على هاتف ذكي من ريلمي.





ولم تكشف الشركة عن جميع مواصفات سلسلة X7 حتى الآن، ولكن تم رصد نسخة X7 Pro، مؤخرا في قائمة هيئة الاتصالات الصينية ،TENAA بمواصفاتها وصورها الكاملة.





وبحسب ما ورد، سيأتي هاتف X7 Pro ، بشاشة بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +FHD، وسيعمل بمعالج ثماني النوى بتردد 2.6 جيجاهرتز، وهو ما يتطابق مع معالج +Dimensity 1000، وسيحتوي على بطارية بقوة 4,500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.





وداخليا، سيعمل هاتف X7 Pro، بنظام التشغيل أندرويد 10، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكل من الكاميرتين الثالثة والرابعة.