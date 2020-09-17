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تكنولوجيا

ريلمي تطلق Realme 7i.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 م
هاتف Realme 7i
هاتف Realme 7i
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة ريلمي في وقت سابق من الشهر الجاري، سلسلة Realme 7، والتي تضم هاتفين هم Realme 7 و 7 Pro، واليوم أضافت الشركة الصينية عضوا جديدا لهذه التشكيلة تحت اسم Realme 7i.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن فرعة شركة ريلمي في إندونيسيا من خلال حدث عبر الإنترنت عن هاتف Realme 7i، والذي يتم يتم تشغيل بواسطة معالج من من نوع Snapdragon 662، بدلا من معالج Helio G95 في الإصدار ريلمي 7.


ويمتاز هاتف Realme 7i، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بمعدل تحديث قدره 90 هرتز، مثل سابقه ريلمي 7، ولكن مع دقة منخفضة من FullHD + إلى HD +.

وهناك اختلاف بين ريلمي 7 والإصدار الجديد  7i، وهو أن الأول يأتي مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب، بينما يأتي الأخير بقارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز.
Realme 7i announced in Indonesia with Snapdragon 662 SoC, Realme 7 tags along

وعلى غرار الإصدار العادي من سلسلة ريلمي 7، يحتوي هاتف Realme 7i، على بطارية بقوة 5.000 مللى أمبي في الساعة، لكنه يصل إلى الحد الأقصى عند الشحن بقدرة 18 واط بدلًا من 30 واط.

ويختلف تصميم كلا الهواتف الذكية أيضًا، بما في ذلك ترتيب وحدة الكاميرا في الخلف، وهو مزيج من وحدات كاميرا خفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل و عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل ، والأخيرة بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السليفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويتوفر هاتف Realme 7i، بلونين فقط هما الأزرق الأخضر، ويتم تشغيله بواجهة المستخدم Realme UI المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10، مع خيار واحد لذاكرة الوصو العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت+128 جيجابايت ذاكر التخزين الداخلية، وذلك مقابل سعر 215 دولارا (أي مايعادل 3,383 جنيها مصريا).
Realme 7i in Aurora Green color
Realme 7i in Polar Blue color
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