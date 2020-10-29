للعام السادس.. تجديد شهادة الأيزو لجامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية حصولها على شهادة نظم إدارة الجودة (الأيزو 9001/2015)، بعد زيارة فريق ( شركة GIC الأمريكية) المانحة لشهادات الأيزو، والتى استمرت على مدى يومين.





وقدم الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد في الحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الايزو حيث أكد على أنهم الوقود الحقيقي لاستمرارها وتقدمها، وأشار إلى أن هذه النتيجة تعتبر تتويج لجهد الإداريين والعاملين بالجامعة، كما قدم الشكر للجنة الفاحصة للجودة برئاسة المهندس عمرو الحلو واللجنة المصاحبة له.





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واستقبل جابر أمس فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، حيث قام الفريق بالتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة وتمت الموافقة اليوم على تجديد الشهادة للعام السادس على التوالي.





وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقًا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور هشام جابر ، وأشرف حافظ أمين عام الجامعة، وفاطمة قطاوى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولى المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.





جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 في مايو 2015 وتم تجديد الشهادة لعامي 2016، 2017، وفى عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015 والتي تم التجديد على أساسها هذا العام، بعد اشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.