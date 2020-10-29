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رياضة

المصري يترقب موقف شيلونجو من الإسماعيلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:53 م
شيلونجو
شيلونجو
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نانسي القاضي
يترقب مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، موقف الناميبي شيلونجو من الاسماعيلي، في حالة استغناء الإسماعيلي عنه لينضم إلى صفوف الفريق البورسعيدي لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

ودخل المصري في مفاوضات جادة مع شيلونجو، للاتفاق النهائي قبل التعاقد معه، خاصة بعد تعاقد الإسماعيلي مع الأنجولي إيري بابل، ويبحث عن لاعبين جدد، فبات أمر وجود شيلونجو علي الرحيل، لكن حتى الآن يبحث الإسماعيلي على فرصة بيع ليستفاد النادي من رحيل اللاعب. 

وجاء ذلك بعد طلب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، الذي سبق وقام بتدريب شيلونجو في فريق الأسيوطي سابقًا ويعلم إمكانيات اللاعب جيدًا وكيفية التعامل معها في المصري.

علي جانب اخر رفض مسئولو الزمالك، شرط المصري البورسعيدي، بالحصول على الثلاثي أحمد رفعت ومحمد عنتر ورزاق سيسيه، مقابل الاستغناء عن كريم العراقي.

ورفض الزمالك التخلي عن ثلاثي الفريق، مقابل ضم كريم العراقي.

وعرض الزمالك، ضم كريم العراقي، مقابل رحيل لاعب واحد من صفوف الفريق الأبيض ، وإذا رغب المصري، في الحصول على أكثر من لاعب بالزمالك، سيكون بمقابل مادي، وليس ضمن صفقة العراقي.

وأبدى ثنائي الزمالك، محمد عنتر وأحمد رفعت، الموافقة على الانتقال للمصري، أما موقف رزاق سيسيه لم يتحدد حتى الآن.

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