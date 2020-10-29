المصري يترقب موقف شيلونجو من الإسماعيلي

يترقب مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، موقف الناميبي شيلونجو من الاسماعيلي، في حالة استغناء الإسماعيلي عنه لينضم إلى صفوف الفريق البورسعيدي لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.





ودخل المصري في مفاوضات جادة مع شيلونجو، للاتفاق النهائي قبل التعاقد معه، خاصة بعد تعاقد الإسماعيلي مع الأنجولي إيري بابل، ويبحث عن لاعبين جدد، فبات أمر وجود شيلونجو علي الرحيل، لكن حتى الآن يبحث الإسماعيلي على فرصة بيع ليستفاد النادي من رحيل اللاعب.





وجاء ذلك بعد طلب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي، الذي سبق وقام بتدريب شيلونجو في فريق الأسيوطي سابقًا ويعلم إمكانيات اللاعب جيدًا وكيفية التعامل معها في المصري.



