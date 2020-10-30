AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل تقطيع التورته.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بطلق ناري خلال حفل عيد ميلاد بالقليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:54 ص
اطلاق نار
اطلاق نار
Advertisements
إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة كفرشكر بمحافظة القليوبية التحقيق فى واقعة مصرع شاب بطلق نارى أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء بمنطقة السلخانة بجنابية كفر منصور وامرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليها.


كما امرت النيابة بطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط واحضار الجناة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام . م"، 24 عاما، بطلق نارى ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات من سلاح بحوزة شاب استقرت فى صدر القتيل ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال وتم نقله إلى المستشفى وهرب الجانى إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجانى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
من ناحية اخرى لسيدة مصرعها وأصيب 7 اشخاص آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الخصوص بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفاة ومصابين.

انتقل على الفور العميدان  خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 12 في تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الحر بـ قها إلى 3 وفيات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بالقليوبية

التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة الطريق الدائرى

خلص عليها بطلقة في الرأس.. غادة لم تنصفها الحياة طلقها زوجها وقتلها شقيقها

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالخصوص

ترشيحاتنا

القومي للبحوث يقدم نصائح للمواطنين قبل فصل الشتاء

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بوريك بالجبنة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

شوبير : موسيماني قال لـ الأهلي عايز أمضي 7 سنين .. وهذه مطالبه قبل نهائي إفريقيا

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. أمين الفتوى يجيب

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة