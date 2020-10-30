قبل تقطيع التورته.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بطلق ناري خلال حفل عيد ميلاد بالقليوبية

بدأت نيابة كفرشكر بمحافظة القليوبية التحقيق فى واقعة مصرع شاب بطلق نارى أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء بمنطقة السلخانة بجنابية كفر منصور وامرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليها.









كما امرت النيابة بطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط واحضار الجناة والسلاح المستخدم فى الواقعة.





تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام . م"، 24 عاما، بطلق نارى ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.





انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات من سلاح بحوزة شاب استقرت فى صدر القتيل ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال وتم نقله إلى المستشفى وهرب الجانى إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجانى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية اخرى لسيدة مصرعها وأصيب 7 اشخاص آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الخصوص بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم محمود عقل رئيس مباحث الخصوص بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفاة ومصابين.





انتقل على الفور العميدان خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وعبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور.





وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الدائري ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.