محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الطرق وإزالة تجمعات القمامة بها ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والظهور بالمظهر الحضاري المناسب.





وأشار إلى إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطرق العامة وأعمال النظافة والتجميل والإنارة ويجري تنفيذ خطط في هذا الشأن يستمر تنفيذها على فترات عمل صباحية ومسائية من خلال فرق عمل للنظافة والتجميل والصيانة وأعمال الكهرباء.









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وشنت عدة مراكز بالمحافظة حملات لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات للانارة بالطرق السريعة والطرق بين القرى ففي مركز الغنايم تم شن حملة برئاسة مصطفى علي نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم لرفع كفاءة كشافات الإنارة وتغيير الكشافات التالفة وتركيب كشافات جديدة في الأماكن التي تحتاج اضاءة وذلك بطريق أسيوط /الغنايم وبشوارع قريتي الجنادلة والمشايعة فضلًا عن أعمال رفع مخلفات القمامة بواسطة معدة المكنسة التي تقوم يوميا برفع الاتربة من المحاور والطرق الرئيسية بالقرى والمدينة.













وفي مركز ومدينة أسيوط تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز وبمشاركة حسني درويش نائب رئيس المركز حيث تم تنفيذ حملة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ورفع القمامة من المقالب العمومية خلال حملات صباحية ومسائية فضلا عن تطوير وتجميل مداخل القرى ومتابعة أعمال الترميم والدهانات بمدخل قرية نجع سبع في إطار تطوير وتجميل وإنارة مداخل القرى.













أما في مركز ديروط قامت الوحدة المحلية برئاسة محمود نجار القائم بأعمال رئيس المركز بحملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة والقضاء على تجمعات القمامة بقرية بانوب وتم رفع ما يقرب من 17 طن قمامة فضلا عن تسوية وتمهيد الشارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق بجانب تفريغ حاويات النظافة ونقل القمامة إلى مناطق التجميع.











