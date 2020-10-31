عرض مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب 21 نوفمبر

استقرت شركة سينرجى على عرض مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب يوم 21 نوفمبر.









مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.







