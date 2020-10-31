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حوادث

براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قضت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع محاكم طره، بحكمها في إعادة محاكمة ناجي فرج عبد الصمد فرج  "باحث قانوني" المتهم رقم 17 بأمر الإحالة في القضية رقم 1/7 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، ومن شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".  

وقضت المحكمة ببراءة المتهم ناجى فرج عبدالصمد مما أسند أليه.

ويصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت محكمة الجنايات بذات الدائرة أصدرت حكما غيابيا علي المتهم بالسجن المؤبد كونه هاربأ فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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