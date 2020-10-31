الإنفلونزا الأسبانية وكورونا.. التاريخ يعيد نفسه ويكتب نهاية الجائحة

"ما أشبه اليوم بالبارحة" أعادت إلينا جائحة فيروس كورونا المستجد، ذكرى جائحة الولايات المتحدة وأوروبا في عام 1918 والتي أسفرت عن مقتل -حسب بعض التقديرات- أكثر من 50 مليون شخص.





بدأت "الانفلونزا الأسبانية" بين يناير وفبراير في الولايات المتحدة عندما لقي عدد كبير من الناس حتفهم بعد ظهور أعراض الصداع وصعوبات التنفس والسعال والحمى الشديدة.





بعد بضعة أشهر، ظهرت أعراض سريرية مماثلة على المرضى في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وفي مايو، تسبب مهرجان ديني في إسبانيا في تفشي نفس المرض الغامض.





يُنظر إلى ما يسمى بالإنفلونزا الإسبانية، وهو أحد أكثر الأوبئة تدميرًا في التاريخ، على أنه معيار مهم من قبل المؤرخين الذين يهدفون إلى تعلم الدروس من الفاشيات السابقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا الحالي.





التاريخ يعيد نفسه





قال المؤرخان الإسبان لورا وماريا لارا مارتينيز ليورونيوز: "إنها تبدو وكأنها آلة زمن ، كل ما حققناه أصبح حقيقة يومًا بعد يوم".





كانت الأختان تدرسان إنفلونزا عام 1918 على مدار العامين الماضيين، وكانت أوجه التشابه بين تفشي فيروس كورونا اليوم والإنفلونزا الإسبانية عام 1918 واضحة لهما منذ البداية.





قال المؤرخان اللذان شاركا في تأليف كتاب عن تاريخ إسبانيا لـ"يورونيوز": في عام 1918 ، قال الناس إنها ستكون "بردًا طفيفًا"، ومع ذلك فقد سارت الأمور كما حدث في عام 2020 مع اكتظاظ الأنظمة الصحية بسرعة.





تبدو إجراءات الإغلاق التي تم وضعها منذ أكثر من قرن مألوفة اليوم: تم إغلاق المسارح والمدارس والحدود.





يقول المؤرخون إن الأماكن العامة، بما في ذلك الهواتف، تم تطهيرها، وفي الولايات المتحدة، يمكن تغريم الأشخاص بما يصل إلى 100 دولار لعدم ارتداء قناع.





في عام 1918، سرعان ما تم إدراك أن الحشود يمكن أن تسبب مزيدًا من الانتقال.





قال المؤرخ خاومي كلاريت ميراندا: "تم تطبيق عمليات الإغلاق وتم إحراز تقدم في تطبيق الإجراءات الوقائية التي أثبتت فعاليتها تاريخيًا" وشمل ذلك تدابير النظافة وفرض الحجر الصحي على المشتبه في إصابتهم بالتلوث.





وأضاف كلاريت أن على الناس "محاربة الخرافات"، على سبيل المثال، دعا الأسقف في زامورا إلى القداس الذي ساهم في آثار الوباء وفي مدريد، ولم تلغ السلطات احتفالات سان إيسيدرو.





في الواقع، حدثت الموجة الأولى من تفشي المرض في إسبانيا بعد احتفالات القديس الراعي للعاصمة الإسبانية. بعد أسبوع من الاحتفالات، في حوالي 22 مايو ، قالت الصحف إن الجميع أصيبوا بالأنفلونزا ، كما يقول المؤرخون.





غذى الحادث تسمية الأنفلونزا الجديدة بـ "الإسبانية" على الرغم من أنه يعتقد أن المريض رقم صفر كان في مركز تدريب عسكري أمريكي في كانساس.





يقول المؤرخان لورا وماريا لارا مارتينيز إن إنفلونزا عام 1918 كان من الممكن أن تكون قد نشأت في وقت سابق في الصين أو في فرنسا عام 1917.





ومع ذلك ، كان حياد إسبانيا في الحرب العالمية الأولى يعني أن التغطية الصحفية للمرض الجديد كانت أكثر شمولًا.





أم كل الأوبئة





بدون أمل في الحصول على لقاح أو اختبار، واجه أولئك الذين يكافحون جائحة عام 1918 تحديات مختلفة وتوقع البعض أن تؤدي درجات الحرارة في الصيف إلى إبطاء انتقال الفيروس.





لكن الموجة الثانية من الوباء كانت أكثر فتكًا من الأولى. وقالت الأختان لارا مارتينيز إن ذلك تزامن في إسبانيا مع موسم الحصاد والاحتفالات في سبتمبر ، فضلًا عن تخفيف إجراءات الإغلاق.





قال خاومي كلاريت ميراندا إن الفاشيات حدثت في الشتاء التالي، مضيفًا أنه في بعض المناطق كانت هناك موجة ثالثة في أوائل عشرينيات القرن الماضي.





يقول كلاريت: "توقفت نهاية الوباء على كل دولة: على معلومات وتدريب المتخصصين فيها ومصالح طبقتها السياسية".





واضاف ان "معرفة المؤرخين محدودة جدا" بالعالم الغربي "ولا نعرف كيف انتشر هذا الوباء في مناطق اخرى كثيرة من العالم".





يتفق الأكاديميون على أن نهاية الوباء حدثت في عام 1920 ، عندما انتهى المجتمع إلى تطوير مناعة جماعية ضد الإنفلونزا الإسبانية ، على الرغم من أن الفيروس لم يختف تمامًا.





وقال الدكتور بينيتو ألميرانتي ، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى فال ديبرون في برشلونة: "تم العثور على آثار للفيروس نفسه في فيروسات الأنفلونزا الأخرى". "استمرت الأنفلونزا الإسبانية في الظهور ، وتحور واكتسبت مادة وراثية من فيروسات أخرى."





على سبيل المثال، كانت إنفلونزا 2009 تحتوي على عناصر وراثية من فيروسات سابقة ، لذا فإن الأفراد الأكبر سنًا يتمتعون بحماية أفضل من الصغار، على حد قوله.





وقالت لورا لارا مارتينيز إن هذا حدث أيضًا مع الأنفلونزا الإسبانية، حيث كان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا معدلات بقاء أفضل. يُعتقد أن هذا يرجع إلى أن الجيل الأكبر سنًا عاش مع ما يسمى بالإنفلونزا الروسية في عامي 1889 و 1890.





متى ينتهي الوباء؟





قال الدكتور ألميرانتي إن الجائحة تنتهي عندما لا يكون هناك انتقال غير متحكم به في المجتمع ، وتكون الحالات عند مستوى منخفض للغاية.





"في أوروبا ، يأتي هذا الوضع [مع فيروس كورونا] لأنه يمكن التعرف على الحالات بسهولة ويمكن تتبعها. إذا استمر الوضع في الأسابيع المقبلة ، يمكن اعتبار الوباء تحت السيطرة ".





قال الدكتور جيريمي جرين ، المؤرخ الطبي في جامعة جونز هوبكنز ، لصحيفة نيويورك تايمز: "عندما يسأل الناس ،" متى تنتهي هذه؟ "، فإنهم يسألون عن النهاية الاجتماعية" .





أثناء جائحة الأنفلونزا الإسبانية ، تنوع الخوف الاجتماعي وفقًا لدرجة المعلومات المتاحة وكيف تأثرت الدول بالحرب ، كما يوضح كلاريت. على سبيل المثال ، بقيت المستشفيات الميدانية في إنجلترا حتى بعد نهاية الحرب بسبب تفشي المرض.



