AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أفضل الطرق للسيطرة على فيروسات الهواتف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
أفضل الطرق للسيطرة
أفضل الطرق للسيطرة على الفيروسات الموجودة في هاتفك
Advertisements
ندى على
يعد إصابة الهاتف بفيروسات خطيرة من أسوأ المشكلات التى قد يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تشكل الفيروسات خطرا كبيرا على المستخدمين، لا يتوقف عند الخطر التقنى من إتلاف الهاتف أو البطارية أو بطء أدائه فقط، وإنما يمتد إلى اختراق البيانات المهمة للمستخدمين من الصور الخاصة والفيديوهات والبيانات التى تشكل خطرا كبيرا على حياتهم. 

وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من الطرق التى يجب على المستخدمين اتباعها حتى يستطيعوا السيطرة على الفيروسات والاختراقات التى تدمر هواتفهم وبياناتهم الشخصية. 


الحفاظ على تحديث الهاتف 

قد لا تكون الهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات ، وإذا أصيب الهاتف بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك، قم دائمًا بإجراء التحديثات لهاتفك بمجرد توفرها، وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.   

عدم الموافقة على أذونات التطبيقات 

ومن المعروف أن التطبيقات تقوم بارسال الاذونات على الهواتف الذكية لاستعمال الصور و الفيديوهات وكذلك ارسال الاعلانات وويعمل هذ ا على تدمير الهاتف على المدى الطويل حيث أن حيث تقوم التطبيقات باختراق الهواتف عن طريق هذه الاذونات التى من الممكن أن تحتوى على فيروسات .

عدم الاتصال التلقائي بشبكة الواي فاي 

يقوم بعض الأشخاص بضبط هواتفهم الذكية على الاتصال التلقائي بشبكة الواي فاي للاتصال بالإنترنت عند وصولهم إلى العمل أو المنزل دون الحاجة إلأى تشغيله في كل مرة، ولكن هذه العملية تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير فعندما لا تكون قريبا من شبكة الواي فاي المسجلة على هاتفك، يبحث الهاتف عن شبكة جديدة ويحاول الاتصال وتعد هذه عملية بحث مستمرة عند تشغيل خيار الواي فاي على جهازك، لذا من الأفضل غلق خاصية الواي فاي قبل التحرك.

 عدم الدخول على الإعلانات غير الموثوقة

وأحيانا يقوم المستخدمون بتحميل شئ معين على بعض المواقع التى تحتوى على إعلانات غريبة وغير موثوقة المصدر والتى يمكن أن تؤدى إلى اختراق الهاتف عند القيام بفتح  الإعلان، ويجب حظر كل الإعلانت التى تظهر عند البحث عن شئ على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط خبيثة تدمر الهاتف.   

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر هاتفك

احذرها .. 5 أخطاء تدمر هاتفك وتعمل على اختراقك

لزيادة وقت بطاريتك لأكبر وقت ممكن.. 5 حيل عليك تنفيذها

ثمنها تدمير هاتفك.. 7 أخطاء يومية يقع فيها أغلب المستخدمين

احذفها فوراً .. 10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكي دون علمك

6 إعدادات لا يستغنى عنها لحماية بياناتك الشخصية

ترشيحاتنا

رئيس الاستخبارات التركية سبب تراجع السراج عن استقالته من الوفاق الليبية

موسيماني: أشكر فايلر.. ولقب أفريقيا هديتي للخطيب

مدرب وست هام يفتح النار على محمد صلاح

لرئاسة الزمالك .. مرتضى منصور أمام القضاء الإداري| غدا

75 دقيقة.. الاهلي يتراجع هجوميًا وطلائع الجيش يحاول تقليص الفارق

قبل يومين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات