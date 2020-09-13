لعدم اختراق المكالمات.. خطوات تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على Zoom

حصل تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Zoom زووم، أمس، على أفضل ميزة له منذ فترة طويلة، وهى ميزة المصادقة الثنائية، وعند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراق المكالمات.





ويستطيع مستخدمو تطبيق Zoom زووم من خلال هذه الميزة حماية مكالمات الفيديو الخاصة بهم، وتقليل مخاطر الاختراقات الأمنية، وللقيام بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية يجب على المستخدمين اتباع الخطوات الآتية:









1- قم بتسجيل الدخول إلى Zoom Dashboard

2- في قائمة التنقل ، اضغط على خيارات متقدمة ، ثم الأمان أو Security

3- تأكد من أنك قد فعلت خيار تسجيل الدخول باستخدام المصادقة الثنائية

4- حدد أحد هذه الخيارات لتمكين 2FA أو المصادقة الثنائية :





الخيار الأول : جميع المستخدمين في حسابك

قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) لجميع المستخدمين في الحساب





الخيار الثانى : المستخدمون بأدوار محددة

قم بتمكين المصادقة الثنائية واضغط على على الأدوار المحددة ، واختر الأدوار ، ثم اضغط على موافق.





5- اضغط على حفظ لتأكيد إعدادات المصادقة الثنائية.



