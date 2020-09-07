للحفاظ على بياناتك المهمة على هاتفك .. 5 نصائح عليك اتباعها

تعتبر الهواتف الذكية بمثابة حافظة لكل ملفاتنا المهمة سواء الخاصة بالعمل أو الدراسة والكتب وغيرها من الوثائق الشخصية، فإلى جانب النسخ الورقية نحتفظ بنسخة أخرى على الخدمات السحابية على الإنترنت مثل Google Drive أو iCloud.





وتعتبر هذه الملفات معرضة دائما للخطر عند اختراق الهواتف أو إذا عند دخول شخص ما عليها ويجب اتباع عدد من الخطوات والنصائح للحفاظ على الصور أو الملفات المهمة الموجودة لدينا، وبحسب موقع Digital Trends فإن هناك 5 نصائح يجب اتباعها للحفاظ على هذه الملفات في أمان:









1- عمل نسخ احتياطية للملفات

وإذا كنت تحتفظ بملفات أو صور مهمة على ملف من ملفاتك على الهاتف فيجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية على خدمة iCloud لهواتف آيفون، أو على Google Drive لهواتف أندرويد.





2- وضع كلمة سر قوية

ويجب وضع كلمات سر قوية للحفاظ على الملفات على الإنترنت آمنة بحيث لا يمكن اختراقها، ويجب وضع كلمة سر تتكون من عناصر مختلفة من الحروف والأرقام ويجب أن تكون طويلة بعض الشئ.





3- استخدام عوامل المصادقة الثنائية

وعند عمل مصادقة ثنائية لفتح الملفات في كل مرة سيتطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.





4- القيام بتحديث الهاتف باستمرار

ويعتبر تحديث الهاتف باستمرار، يقى المستخدمين من الثغرات الأمنية حيث يقوم بإصلاح الأخطاء وحل مشكلات الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى الحفاظ على الملفات لتفتح بطريقة طبيعية.





5- استخدام تطبيقات لحفظ الملفات

ومن أفضل التطبيقات التى تقوم بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، تطبيق Dropbox ، كما يقوم ال تطبيق بتدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع أجهزة اللابتوب.



