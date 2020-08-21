لو نسيت كلمة السر .. أفضل تطبيق يساعدك على حفظ كلمات المرور بدون تغيير

أحيانا ما يقع الكثيرون منا ضحية النسيان فيما يتعلق بكلمات سر حساباتهم الشخصية، خاصة كلمات سر المواقع التى يقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية عليها، مما يتسبب لهم في مشكلة كبيرة.





وعلى الرغم من سهولة تغيير كلمات السر المتعلقة بالحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى؛ إلا أنه ليس من السهل تغيير كل كلمات السر أو استرجاعها خاصة كلمات السر المتعلقة بحسابات البنوك، أو العمل، أو غيرها، ناهيك عن الوقت الذى يتطلبه استجاعها، في حين تكون في أمس الحاجة إلى فتح هذه الحسابات.









وبحسب موقع Computer world فإن هناك حلول بسيطة تقى المستخدمين من التعرض لهذه المواقف الصعبة، ومن أفضل هذه الحلول هو استخدام تطبيقات تقوم بحفظ كل كلمات المرور المتعلقة بجميع حساباتك، دون الاضطرار لحفظها أو القيام بأى مجهود ومن هذه التطبيقات تطبيق LastPass Password Manager .





ويقوم التطبيق بحفظ كل كلمات السر المتعلقة بكل حساباتك على الإنترنت سواء حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها، ويجب على المستخدمين تسجيل كل كلمات السر التى يريدونها وسيقوم التطبيق بحفظها بالكامل.





ويحفظ تطبيق LastPass Password Manager كل الوثائق الخاصة بك وكل البيانات المتعلقة بها، وكل أرقام وكلمات السر البطاقات الإتمانية الخاصة بالمستخدمين، بالإضافة إلى القيام بمساعدتك على وضع كلمات سر قوية وحفظها.





ويساعد تطبيق LastPass Password Manager المستخدمين على مشاركة كلمات السر الخاصة بهم مع كل المواقع التى تريدها للدخول، ولكن مع حفظ خصوصية بيانات المستخدمين.



