5 أسباب تؤدي لـ بطء شحن هاتفك الأندرويد.. اعرف الحل

قبل اختراع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، كانت الهواتف المحمولة تقتصر على إجراء المكالمات أو المراسلة، ولكن مع مع بدأ استخدام الأجهزة الذكية بشكل كبير خاصة التي تعمل باللمس، ظهرت العديد من التقنيات المرافقة لها ذات التكنولوجيا الجديدة في الأسواق من بينها تقنية الشحن السريع.





الهواتف الذكية الحديثة يشعرون بالقلق من بطء شحن أجهزتهم الذكية، ولكن معظهم لا يعلمون أن هناك العديد من الأسباب وراء وبحسب ما ذكره موقع "pledgetimes"، بالرغم من ظهور تلك التقنيات الحديثة، إلا أن مالكوالحديثة يشعرون بالقلق من بطء شحن أجهزتهم الذكية، ولكن معظهم لا يعلمون أن هناك العديد من الأسباب وراء الشحن البطئ للهاتف الذكي والتي لا يتم ملاحظتها بسرعة.









فإذا كان هاتفك الذكي بطيئا، فيما يلي نطلعك ببعض النصائح أسباب بطء شحن جهازك، والتي يمكنك من خلالها أيضًا شحن هاتفك الذكي بسرعة.





1. استخدام الشاحن الأصلي أثناء عملية الشحن:





يعد استخدام الشاحن الأصلي للهاتف والتابع للشركة المنتجة للجهاز أحد أهم الأسباب للحفاظ على عمر بطارية هاتفك، بينما يتسبب الشاحن المقلد والرخيص الموجود في الأسواق في زيادة فرص انفجار الهاتف الذكي إلى جانب خطر تلف البطارية.





2. قم بإزالة جراب الموبايل قبل الشحن:





يضع بعض مالكو الهواتف الذكية أغطية الحماية أو الجراب لحماية هواتفهم من الكسر أثناء السقوط ومن الخدوش أثناء الاستخدام، ولكن ما لا تعلمه أن شحن الهاتف مع وجود غطاءً خلفيا له يتسبب في سخونة الجهاز أثناء عملية الشحن وهذا يقلل من كفاءة البطارية، لذا يجب عليك إزالة الجراب قبل توصيل الهاتف بمقبس الشحن.





3. كبل شحن مزيف:





يؤثر استخدام الشواحن الردئية أو التي ليست من إنتاج الشركة المصممة للهاتف، بشكل سلبي على بطارية هاتفك، فاستخدام كابل رخيص أو مقلد يؤدي إلى بطء شحن الهاتف إلى جانب إتلاف بطارية هاتفك، لذا من الأفضل استخدام الشاحن الأصلى لجهازك أثناء عملية الشحن.





4. استخدام بعض ميزات الهاتف:





قم دائما بتفعيل بعض الأوضاع أثناء شحن الهاتف الذكي حيث يعمل وضع توفير الطاقة على توفير طاقة البطارية، وأثناء استخدام هذا الوضع سيقوم الهاتف تلقائيا بإيقاف تشغيل التطبيقات في الخلفية وسيتم شحن جهازك بسرعة.





5. أوقف تشغيل الهاتف قبل شحنه:





يمكنك أيضًا شحن الهاتف بسرعة، ولكن قبل ذلك عليك أولا إيقاف تشغيل الهاتف وعند القيام بذلك سيتم إغلاق جميعا إشارات شبكات الهاتف إلى جانب معظم التطبيقات وبالتالي سيتم شحن الهاتف بسرعة.



