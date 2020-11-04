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منوعات

مبلغ خيالي.. تعرف على تكلفة الحملتين الانتخابيتين لـ ترامب وبايدن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:36 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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عزة عاطف
بحوالي 1.3 مليار يورو، انطلقت الحملتين الانتخابيتين للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ومنافسه «جو بايدن»،في الانتخابات الرئاسية 2020، بتكلفة خيالية لم يسبق لها مثيل في أمريكا ودول العالم.

ففي تقرير صادم كشف موقع قناة «فرانس 24» الإلكتروني عن تكلفة حملتي المرشحين المتنافسين على المقعد الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت نحو 1.3 مليار يورو.

وبالمقارنة مع عدد من الدول الديمقراطية فإن المبلغ يعد خياليًا، فعلى سبيل المثال تكلفت حملة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» 16 مليون يورو وفقًا لما كشف عنه الموقع.

وعادة ما ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وانطلقت أمس الثلاثاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ومنافسه عن الحزب الديمقراطي السياسي المعروف «جو بايدن».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية بـ 3 ولايات هي: نيو هامشير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وبعد فرز الأصوات في ولاية إنديانا، أعلن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في ولاية إنديانا بنسبة 72%، وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 26.1%، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع أمس الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونجرس لعام 2020.

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