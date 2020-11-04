هل يسمح للحامل بشرب القهوة ؟

تشيع بعض الأقوال أن القهوة ممنوعة على الحامل وأنها تسبب مشاكل صحية خطيرة وتضر بصحة الجنين ويختار البعض في تصديق هذة الأقوال.
وقالت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية إن الحامل تستطيع شرب القهوة على عكس ما تظهر معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية من القهوة يوميًا أثناء الحمل.
وتابعت دكتور سهام سوقية، أنه ومع ذلك يتوخى بعض الأطباء الحذر ويشيرون إلى دراسات تربط بين الافراط في شرب القهوة للحامل واضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه ( ADHD ) والصداع النصفي .
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن البيانات تشير بعض البيانات إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة لذلك يكفي من فنجان الى اثنين من القهوة لتكوني بذلك حافظتي على الكمية المعتدلة.