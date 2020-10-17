ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة صباحا

تشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة ، تفيد القهوة الصحة بشكل مباشر، و

فيما يلي أهم فوائد القهوة وفقًا لموقع "healthline"....

تظهر العديد من الدراسات المضبوطة على البشر أن القهوة تحسن جوانب مختلفة من وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والمزاج واليقظة ومستويات الطاقة وأوقات رد الفعل والوظيفة العقلية العامة.





تشير دراسات أخرى إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون على وجه التحديد بنسبة تصل إلى 10٪ لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة و 29٪ لدى الأشخاص النحيفين



