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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة صباحا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:30 م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
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نهى هجرس
القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وبفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة ، تفيد القهوة الصحة بشكل مباشر، وتشير الدراسات إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

فيما يلي أهم فوائد القهوة وفقًا لموقع "healthline"....


تظهر العديد من الدراسات المضبوطة على البشر أن القهوة تحسن جوانب مختلفة من وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والمزاج واليقظة ومستويات الطاقة وأوقات رد الفعل والوظيفة العقلية العامة.

تشير دراسات أخرى إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون على وجه التحديد بنسبة تصل إلى 10٪ لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة و 29٪ لدى الأشخاص النحيفين 

يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين ويطلق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، كما أنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء البدني للعديد من الأشخاص.

تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الهامة ، بما في ذلك الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين.

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
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