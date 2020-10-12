تحمى من الزهايمر والخرف.. تعرف على فوائد القهوة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول القهوة الصحية.

تعرف علي فوائد تناول القهوة :

١- الحفاظ على نشاط الدماغ، ودعم قوة الذاكرة.

٢- الإبقاء على نشاط الأعصاب، ووقاية الجسم من الإصابة بالزهايمر.

٣- تحسين الحالة النفسية للشخص.

٤- تخليص الجسم من السموم والجراثيم.

٥- المساعدة على فقدان الوزن، وحرق الدهون بصورةٍ سريعة، لا سيّما الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

٦- تقليل احتمالية تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات، ما يعني حمايته من أمراض القلب.



وتعد فوائد القهوة فى حرق الدهون وتحسين الطاقة فى الجسم؛ وفقا لموقع " health line " الطبى أن القهوة لها فوائد صحية على الجسم ، وتعتبر ضمن مجموعة المواد المضادة للاكسدة والمغذيات المفيدة التى يمكن أن تحسن صحتك ، وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة لديهم خطر أقل بكثير من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.



- تحسن مستويات الطاقة وتجعلك أكثر ذكاء

القهوة يمكن أن تساعد الناس يشعرون أقل التعب وزيادة مستويات الطاقة، وذلك لأنها تحتوى على منبه يسمى الكافيين، الذى هو فى الواقع المادة الأكثر تأثيرا من الناحية النفسية المستهلكة فى العالم ، موضحا أنه بعد شرب القهوة، يتم امتصاص الكافيين فى مجرى الدم ، ومنه إلى الدماغ مما يقلل من انطلاق الخلايا العصبية .

- تساعد على حرق الدهون..

الكافيين هو واحد من عدد قليل جدا من المواد الطبيعية التى ثبت بالفعل مساعدته فى حرق الدهون ، وتظهر الدراسات أن الكافيين يمكن أن يزيد بشكل خاص من حرق الدهون، بنسبة تصل إلى 10٪ في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و 29٪ في الناس الأقل فى السمنة .

- تحسين الأداء البدنى..

الكافيين يحفز الجهاز العصبى، مما يسبب فى إرسال إشارات إلى الخلايا الدهنية لكسر الدهون فى الجسم ، والكافيين يجعل الخلايا الدهنية تحطم الدهون فى الجسم، وإطلاق سراحهم فى الدم .

- القهوة أقل خطر من النوع الثانى من مرض السكرى..

مرض السكر من النوع الثانى هو مشكلة صحية ضخمة، ويعانى منه حاليا حوالى 300 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم ، وتظهر الدراسات أن الناس الذين يشربون القهوة لديهم خطر أقل بنحو 23-50٪ من الاصابة لمرض السكرى مقارنة بغيرهم ممن لا يشربونها .

- تحمى من مرض الزهايمر والخرف..

