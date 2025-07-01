قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية الوفد: لن يتشرد مواطن في عصر الرئيس السيسي
لأول مرة.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدمج ذوي الإعاقة بصريًا وسمعيًا في العملية الانتخابية
استجابة لطلب البرلمان ..رئيس جهاز الإحصاء يستعرض بيانات المستأجرين
"السيدة ذات الخواتم".. شاهد صامت على كارثة فيزوف المدمرة| إيه الحكاية؟
الإخوان بعد 30 يونيو.. من أوهام التمكين إلى دروب التيه
وزير الخارجية: فرص كثيرة وواعدة لإطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية مع عمان
محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية لتقليص التوتر
عبد العاطي: أمن الخليج خط أحمر.. وما يحدث في الضفة لا يقل خطورة عن غزة
رئيس إسكان النواب يطالب بإعفاء المستأجر الأصلي من نص الإخلاء بعد ٧ سنوات
بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني
عبد العاطي: فرص واعدة في السوق العماني.. ورأس المال البشري المصري عنصر جذب أساسي
رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.


تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.  
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.  
كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.  
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال  تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.


 و أشار التقرير الي منح  الأطباء البشريين   شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً. 


وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.  
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية" ، و حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية  و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية ، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 .

لجنة الشئون الصحية المهن الطبية وزير الصحة مجلس النواب الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

أرشيفية

تسارع التقدم الروسي في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي

الاحتلال

مسئولون إسرائيليون يعقدون محادثات هدنة في واشنطن وسط تصعيد عسكري بغزة

أرشيفية

قتلى وجرحى في هجوم أوكراني على إيجيفسك الروسية

بالصور

وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

فيديو

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد