بوروسيا دورتموند في اختبار صعب أمام مونتيري في دول الـ 16 لكأس العالم للأندية

يخوض نادي بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة محفوفة بالمخاطر عندما يلتقي فجر غد الأربعاء نظيره مونتيري المكسيكي، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا، ضمن ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان دورتموند قد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي عن جدارة، بينما جاء مونتيري وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط خلف إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه ريفربليت الأرجنتيني من البطولة.

ويبحث الفريق الألماني عن مواصلة مشواره في البطولة العالمية، مدعومًا بأداء قوي في دور المجموعات، فيما يسعى مونتيري بقيادة المدافع المخضرم سيرجيو راموس إلى كتابة فصل جديد من المفاجآت، بعدما تألق أمام عمالقة أمريكا الجنوبية.

ويُعد راموس أحد أبرز لاعبي مونتيري خلال البطولة، حيث سجل 5 أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، ورغم أنه لم يصنع أي أهداف، إلا أن مساهماته الحاسمة دفاعًا وهجومًا جعلته محط أنظار الجماهير.

وسجل راموس هدف فريقه في التعادل ضد إنتر ميلان، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدفًا، متجاوزًا رقم الأسطورة خافيير زانيتي، الذي سجل في نسخة 2010 بعمر 37 سنة و127 يومًا.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة دورتموند × مونتيري مع المتأهل من القمة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس في الدور ربع النهائي، ما يعد بمواجهات نارية قادمة في البطولة الأضخم بنظامها الجديد، والذي يشهد مشاركة واسعة من عمالقة العالم.