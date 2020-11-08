أمير كرارة: أصبت بمرض خطير.. وظهرت مع سميرة سعيد في كليب قبل الشهرة

ذهب للعلاج خارج مصر.. أميرة كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير

أمير كرارة يكشف عن موقف كوميدي مع فنانة لبنانية مشهورة

أمير كرارة يكشف عن المهن التي عمل بها قبل التمثيل





خلال استضافة برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، دار حوار مطول مع الفنان أمير كرارة كشف عن العديد من محاور حياته الشخصية وأعماله السابقة قبل عمله بالفن.









قال الفنان أمير كرارة، إنه حتى يتم علاجه من مرض العقد التي في حياته حيث قام بفعل شيئان، أولهما ذهب إلى طبيب مخ وأعصاب وقام بالسفر إليه خارج مصر، موضحا أن هذا الطبيب من كبار الأطباء في العالم أجمع في تخصص المخ والأعصاب.









وأضاف «كرارة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جلسة طبيب المخ والأعصاب الذي ذهب إليه من المفترض 12 دقيقة فقط، ولكن جلس معه ساعة ونصف .









وتابع أمير كرارة، أن طبيب المخ والاعصاب الذي ذهب إليه قاله له "انا أول مرة اقعد مع شخصية غريبة كده..بس أنت معندكش أي حاجة وسليم جدا"، مشيرا إلى أنه أعطاه شهادة تثبت أنه لا يعاني من أي أمراض.









وأوضح أمير كرارة، أنه من كثرة ذهابه إلى الأطباء قام بعض الاطباء بعمل بلوك له علي الهاتف والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.









وأشار إلى أن في النهاية قابل طبيب نفسي وقال له انه يحتاج منه إشارة طبية هامة، قائلا له "انا بقالي 3 سنين حاسس أني هموت" ورد عليه الطبيب النفسي "وموت ؟" فرد عليه "لا" فقال له "إذن لن تموت وهذه مجرد شكوك فقط".









وسرد أمير كرارة المهن التي عمل بها قبل بدايته في مسيرة العمل الفني، بدءا من الجلوس في البرامج مع الجمهور، مشيرا إلى أنه كان يحب الظهور أمام الكاميرات قبل التمثيل.









وتابع أنه كان يتقاضي في اليوم 50 جنيها في ظهوره من ضمن الجمهور في البرامج.





ونوه أمير كرارة، إلى انه بعد ذلك قام بأدوار صغيره جدا والظهور في مشاهد قليلة، مشيرا إلى أن ثالث عمل قام به هو الظهور مع الفنانة سميرة سعيد في كليب خاص بها وتقاضي أجرا علي ذلك 1000 جنيه.





وأكد أمير كرارة، أنه عمل أيضا مع صديق له في محل ملابس ومن ثم في شركة سياحية ولكنه لم يستمر طويلا فيهما.



